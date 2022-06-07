القنوات الناقلة وتوقيت مباراة الإمارات وأستراليا

المصدر: أحمد طارق- دبي

يخوض المنتخب الإماراتي مواجهة مصيرية أمام نظيره الأسترالي في ملحق تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

ويلعب "الأبيض" بهدف التأهل للمرة الثانية في تاريخه إلى كأس العالم، ويكرر إنجازه صعوده إلى نسخة 1990 في إيطاليا، إذ أنه في حال تغلبه على أستراليا سيلتقي مع منتخب بيرو في 13 الجاري.

وتقام المباراة الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، حيث سيبث اللقاء على العديد من القنوات، أبرزها قناة دبي الرياضية آسيا، وأبوظبي الرياضية آسيا، وبي إن سبورت آسيا، والكأس 5، والقناة السعودية الرياضية 7.

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