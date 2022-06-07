دودو: فرصة الأبيض الإماراتي في الفوز على أستراليا «جيدة»

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

قال لاعب خورفكان البرازيلي روفايل جوماريس الملقب بـ«دودو» إن فرصة منتخب الإمارات للفوز على أستراليا في مباراة الملحق المؤهل لكأس العالم في قطر 2022، اليوم، تعتبر «جيدة»، مؤكداً أنها ستكون مباراة صعبة لكن الأبيض قادر على تحقيق الفوز.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إنه مستمر مع خورفكان للموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين ويتطلع للمزيد من الأداء المميز مع «النسور».

وأضاف: «جمهور خورفكان يعد أحد أهم أسباب نجاحي وزملائي مع الفريق في الموسمين الماضيين لدوري أدنوك للمحترفين، فقد تلقينا التشجيع والدعم من مشجعي النسور في كل المباريات وقد ساعدنا ذلك كثيرا على أن نظهر بشكل فني جيد مع الفريق».

وتابع: «الجمهور يعد أساسياً في تحقيق النتائج الايجابية.. أشكر جمهور خورفكان وجمهور الإمارات الذي دعمني طوال الموسم وأقول لهم إنني سأبذل قصارى جهدي دائماً من أجلهم ومن أجل النادي».

وعن الفريق الذي سيلعب له في الإمارات لو لم يكن يلعب مع خورفكان، قال: «أنا سعيد جدا باللعب في صفوف خورفكان ولذلك أفكر في (النسور) فقط في الوقت الحاضر.. النادي مميز، ما يشجعني على أن أقدم الأفضل، وأعتز بمناداتي من قبل الجمهور والاعلام بلقب (دودو)، وهو اسم لأحد النجوم البرازيليين المميزين».

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