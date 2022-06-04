المنتخب الأولمبي يطوي صفحة اليابان ويستعد بقوة لملاقاة طاجيكستان

المصدر: الإمارات اليوم

يستعد منتخبنا الأولمبي لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب طاجيكستان بعد غد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة (أوزبكستان 2022)، وذلك بعد أن طوى صفحة الخسارة الافتتاحية أمام اليابان أمس.

ويتصدر المجموعة الرابعة منتخب السعودية برصيد 3 نقاط بعد فوزه في المباراة الأولى على طاجيكستان بخماسية، وبفارق الأهداف, يليه اليابان بعد فوزه على منتخبنا بهدفين لهدف، فيما حل منتخبنا ثالثاً, وطاجيكستان رابعاً بدون نقاط.

وأدى منتخبنا صباح اليوم عمليات استشفاء للاعبين الذين شاركوا في مباراة الأمس أمام اليابان، فيما شهدت الفترة المسائية حصة تدريبية على ملعب جامعة طشقند، بمشاركة كافة اللاعبين.

وكان الجهاز الفني لمنتخبنا الأولمبي بقيادة الإسباني دينيس سيلفا قد أغلق ملف مباراة اليابان، وطالب اللاعبين بالتركيز على مباراة طاجيكستان التي تعد في غاية الأهمية بالنسبة لمنتخبنا، والتي يجب حسم نتيجتها لصالحنا لإنعاش حظوظنا في مواصلة مشوار التصفيات في النهائيات.

وأكد مدرب المنتخب على حظوظ الأبيض الأولمبي في التأهل للدور ربع النهائي للبطولة، وذلك في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس عقب نهاية المباراة، حيثُ أعرب عن سعادته وفخره بأداء المنتخب في المباراة الأولى.

وحول مجريات المباراة، قال الإسباني دينيس سيلفا: " على الرغم من استقبالنا للهدف الأول في مرمانا، لكننا لم نستسلم وأدركنا التعادل بعد دقائق معدودة، ولو نجحنا في تسجيل ركلة الجزاء كان من الممكن أن تتغير نتيجة المباراة، ولكن كان للحظ كلمة الحسم، وقال :"إذا واصلنا اللعب بذات الطريقة فإنني واثق من قدرتنا على حصد الـ 6 نقاط في المواجهتين القادمتين".

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