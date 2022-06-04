الوصل يراقب موقف محمد جمال مع العين

المصدر: أحمد طارق- دبي

علمت "الإمارات اليوم" أن شركة الكرة في الوصل تراقب موقف لاعب الوسط محمد جمال مع فريق نادي العين، وذلك عقب انتهاء إعارة اللاعب إلى فريق الجزيرة وعودته إلى "الزعيم".

وتسعى إدارة "الإمبراطور" إلى إعادة بناء الفريق بالتعاقد مع لاعبين يمتلكون إمكانات جيدة، إذ يعد جمال من الصفقات التي سيتنافس عليها أكثر من فريق في فترة الانتقالات الصيفية.

ولم يشارك جمال بشكل أساسي مع العين في الموسم الماضي، وانتقل إلى الجزيرة على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية، بينما يسعى لاعب الوسط الدولي إلى الحصول على فرصة المشاركة أساسياً ما يرجح إمكانية رحيله عن العين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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