إدراج «الرجبي» في ألعاب وسط آسيا «باكستان 2023»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت اللجنة الأولمبية الباكستانية مشاركة رياضة الرجبي في برامج منافسات دورة ألعاب وسط آسيا، التي تستضيفها باكستان في مارس 2023. ويأتي إدراج «الرجبي» في إطار جهود تعزيز رؤية وأهداف ومستهدفات المجلس الأولمبي الآسيوي، من خلال ضمان وجود الرياضات الأولمبية في برامج البطولات والدورات المجمعة في القارة.

وجاءت هذه الخطوة على هامش زيارة قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي لمقر اللجنة الأولمبية الباكستانية بمدينة لاهور في إقليم البنجاب، واجتماعه مع شوكت جافيد نائب رئيس اللجنة الأولمبية الباكستانية، وعدد من مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية والباكستانية.

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