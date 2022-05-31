سيدات السلة يرفعن رصيد الإمارات إلى 45 ميدالية في «خليجية الكويت»

المصدر: الكويت ■ الإمارات اليوم

ارتفع رصيد الرياضة الإماراتية إلى 45 ميدالية (18 ذهبية و16 فضية و11 برونزية) في المركز الثالث لدورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت وتختتم اليوم، متقدمة بفارق ذهبيتين عن البحرين الثاني (59 ميدالية: 20 ذهبية و21 فضية و18 برونزية)، فيما استمرت الكويت في الصدارة بـ85 ميدالية (32 ذهبية و23 فضية و30 برونزية)، وحلت قطر في المركز الرابع بـ48 ميدالية (14 ذهبية و20 فضية و14 برونزية)، تلتها عُمان في المركز الخامس بـ31 ميدالية (12 ذهبية، و5 فضيات، و14 برونزية)، واحتلت السعودية المركز السادس بـ58 ميدالية (11 ذهبية و19 فضيات، و28 برونزية).

وحصد المنتخب الوطني لكرة السلة للسيدات 3x3 ذهبية المسابقة مكرراً إنجاز منتخب الرجال الذي ظفر بذهبية المركز الأول بالدورة نفسها، وذلك بعد فوزه على المنتخب الكويتي في النهائي بنتيجة 12-8.

وتوج لاعب منتخب المبارزة بالميدالية الفضية خليفة الزرعوني في مسابقة سلاح الـ«ايبيه» للرجال «فردي» بعد خسارته في المواجهة النهائية بنتيجة 15-8 من الكويتي عبدالعزيز الشطي.

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