الذهب يلمع في «السلة الإماراتية»

المصدر: الكويت - الإمارات اليوم

استمر وفد الإمارات الرياضي، المشارك في دورة الألعاب الخليجية الثالثة، التي تستضيفها الكويت خلال الفترة 16 إلى31 من الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من 1700 رياضي من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في تسجيل الإنجازات المتتالية بمختلف الرياضات، مع زيادة غلة الميداليات إلى 39 ميدالية ملوّنة، وضعت الإمارات في المركز الثالث، بعد التفوق في عدد الذهبيات على كل من قطر وعُمان والسعودية.

وتقلد منتخب السلة الميدالية الذهبية بعد فوزه على نظيره الكويتي، صاحب الأرض والجمهور، في نهائي المسابقة بنتيجة 76-73، واستطاع أبيض السلة معانقة اللقب وسط أجواء حماسية سادت مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي، الذي غصت فيه المدرجات بالجماهير الغفيرة، وجاءت نتيجة الأشواط في مباراة منتخبنا أمام الكويت بواقع 19-21، 27-15، 13-17، 17-20، ليحسم المنتخب المباراة بعد الصراع الساخن على اللقب، ويحصد الميدالية الذهبية، ويحرز المنتخب الكويتي الميدالية الفضية، فيما نال المنتخب السعودي الميدالية البرونزية بعد تخطي المنتخب البحريني.

وكان أبيض السلة قد بلغ النهائي بعد تأهله على حساب نظيره البحريني بنتيجة 78-74 في نصف نهائي البطولة، ليؤكد جدارته باللقب بعد تخطي أقوى المنتخبات الخليجية المشاركة في النسخة الثالثة بالكويت.

وحصد منتخب الوطني للألعاب الإلكترونية الميدالية الفضية الثانية، بعد إحراز المركز الثاني في مسابقة «ليغ أوف ليغيند»، بعد الخسارة في المواجهة النهائية أمام المنتخب السعودي صفر-2 الحائز الميدالية الذهبية، فيما أحرز الميدالية البرونزية المنتخب الكويتي.

ونجح منتخبنا المكوّن من فارس المزروعي وخليفة الظاهري وعيسى الظاهري وبطي المنصوري ومحمد المطروشي، في بلوغ نهائي المسابقة التي يطلق عليها «لعبة الأساطير»، وذلك بعد تخطي المنتخب الكويتي في نصف النهائي.

كما تمكن منتخبنا الوطني لهوكي الجليد من الفوز على نظيره الكويتي بنتيجة 5–3 في مباراة جماهيرية لم تتوقف خلالها الهتافات لتشجيع صاحب الأرض، ولكن خبرة أبناء الإمارات أنهت اللقاء معززة فرصتنا في حصد ذهبية جديدة.

متفرقات

• يصل منتخب المبارزة إلى الكويت، لخوض منافساته التي تقام بمقر اللجنة الأولمبية الكويتية ومركز شباب جابر الأحمد، خلال الفترة 29–31 من الشهر الجاري.

• ودّع منتخب كرة الطاولة منافسات دورة الألعاب الخليجية، بعد إقصاء عبدالله البلوشي، وزميله صلاح الدين البلوشي، من الدور الـ16 في منافسات الفردي لكرة الطاولة، فيما خرج عبدالله البلوشي وصلاح الدين من ربع نهائي منافسات فئة الزوجي.

• خسر المنتخب الوطني لكرة الطائرة أمام نظيره العماني 1-3، وجاءت نتيجة الأشواط بواقع 27-29، 25-19، 20-25، 18-25، وابتعدت «طائرة الأبيض» عن المنافسة، بعد خلو رصيد المنتخب من النقاط، حيث تنتظره مباراة أخيرة أمام نظيره القطري اليوم، في ختام منافسات الطائرة الخليجية.

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