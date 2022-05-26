الأردني شناعة بطلاً لـ "أساتذة الغولف" للشباب

المصدر: جوني جبور-دبي

توج اللاعب الأردني موسى شناعة (14 ربيعاً) بمجموع 216 ضربة، بكأس "غيم غولف تور 2022" الجولة الخامسة في بطولة الأساتذة المفتوحة لمرحلة الشباب، التي جرت منافسات ايامها الثلاثة على ملاعب "ياس إكرز" في أبوظبي، وأسدل الستار عنها الخميس.

وتندرج الجولة ضمن بطولات الغولف المانحة لنقاط تصنيفية في سلم ترتيب الاتحاد الدولي للهواة، لينجح شناعة على مدار 53 حفرة امتدت عليها منافسات "ياس إكرز"، في انهاء مسلك اليوم الأول المكون من 18 حفرة بـ 71 ضربة، قبل أن تجبره الرياح القوية في ثاني وثالث أيام البطولة في انهاء المسلك بـ 72 و73 ضربة على التوالي، منتزعاً من خلالها المركز الأول بإجمالي 216 ضربة، متفوقاً بفارق سبعة ضربات عن صاحب المركز الثاني جوناثان سيلفراج، وليذهب المركز الثالث للصينية جي لي بإجمالي 229 ضربة

وتوج الفائزين المدير العام للشركة المنظمة للحدث، علي كلبات، والمدير التنفيذي للشركة عبدالله شناعة بتتويج الفائزين

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