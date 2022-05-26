بتوجيهات هزاع بن زايد.. سلطان بن حمدان بن زايد نائباً لرئيس مجلس إدارة نادي العين

المصدر: أبوظبي ■ وام

أصدر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، قراراً بتعيين الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائباً لرئيس مجلس إدارة النادي وشركاته.

كما أصدر سموه قراراً بتشكيل اللجنة التنفيذية لنادي العين، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، وعضوية رؤساء مجالس إدارات الشركات والعضو المنتدب للنادي. وتعنى اللجنة التنفيذية بوضع الخطط الاستراتيجية طويلة المدى للنادي وشركاته وفقاً للأولويات والأهداف ومراجعة الموازنات السنوية والتعديلات على الهيكل التنظيمي، والتحديثات على سلم الصلاحيات ومراقبة الأداء التنظيمي وإدارة الأداء، ومراجعة التقارير المالية والإدارية والفنية المتعلقة بالسياسة العامة للنادي وشركاته.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news