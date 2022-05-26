حفيد الأسطورة هيريرا يتصدر المشاركين ببطولة «مقاتلو الشعب الكوبية» في دبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة «مقاتلو الشعب» الكوبية عن هوية المشاركين في النسخة الخاصة المقررة إقامتها يوم 18 يونيو المقبل، في الصالة الداخلية لفندق سيزارز بالاس بلو ووترز في دبي، وتأتي النسخة الثالثة بعد الإقبال الكبير الذي شهدته النسختان الأولى والثانية التي استضافتها دبي، ونجحت في استقطاب كثير من عشاق الملاكمة من المواطنين والمقيمين والزوار.

ويتصدر الملاكم جادير هيريرا واجهة المشاركين في النسخة الخاصة، كونه أحد ألمع النجوم الكوبيين حالياً، وهو حفيد الأسطورة إنجيل هيريرا، الفائز بالميدالية الذهبية مرتين في أولمبياد (مونتريال 1976) و(موسكو 1980)، وكان الحفيد قد فاز في النسخة الثانية من بطولة مقاتلو الشعب، التي أقيمت فبراير الماضي، وذلك على حساب مارك جون ياب، في نزال حسمه بسهولة، ليؤكد أنه يحمل جينات جده نفسها.

وذكر بيان رسمي صادر عن اللجنة المنظمة، أن الملاكم جادير هيريرا المقيم في دبي، والذي يتدرب ناد خاص للملاكمة الكوبية في منطقة القوز بدبي، قد قبل تحدي خصمه المكسيكي بابلو روبلز، وهو النزال الذي يتصدر واجهة النسخة الخاصة، بينما في بقية النزالات سيخوض الكوبي يان ماركوس سانشيز مواجهة صعبة في مواجهة منافسه الأرجنتيني مارسيلو غابرييل سانشيز، ويواجه الكوبي أرمادو مارتينيز تحدياً لا يقل صعوبة أمام خصمه الأرجنتيني فرناندو كانسينو، كما يخوض بدوره الملاكم الكوبي جيسوس غامبا نزالاً قوياً أمام الأفغاني سمير.

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