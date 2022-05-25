«ماسترز الشارقة للشطرنج» تحتفي بسالم عبدالرحمن و«لطيفة»

المصدر: سيد مصطفى - دبي

احتفت اللجنة المنظمة لبطولة الشارقة ماسترز الدولية الخامسة للشطرنج، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باللاعب الدولي سالم عبدالرحمن، الذي رُزق بمولودته الأولى، أثناء مشاركته في البطولة، والتي أطلق عليها اسم «لطيفة».

وشهد رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، افتتاح المرحلة الثالثة من البطولة المقامة بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة، يمثلون 48 دولة، يتنافسون على جوائز مالية تبلغ 60 ألف دولار

وانعكست الحالة المعنوية التي يعيشها سالم عبدالرحمن بعد قدوم مولودته بفوزه على البطل الأرميني الأستاذ الدولي الكبير آرام هاكوبيان، خلال المواجهة التي جمعت بينهما أول من أمس، بعدما رفع رصيده إلى 2.5 نقطة، بواقع انتصارين وتعادل. وواصل لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة الدولي، علي عبدالعزيز، تقديم عروضه القوية، بعد فوزه في الجولة الثالثة على الأستاذ الدولي المصري ولاء ثروت، كما تمكن لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، سالم عبدالرحيم، من تحقيق فوزه الأول في البطولة، على حساب منافسه الأستاذ الاتحادي الليبي علي المجبري، وتمكن لاعب نادي الفجيرة الدولي، خليفة خالد، من تحقيق الفوز على الفلسطيني محمد سدر، وأحرزت لاعبة نادي أبوظبي روضة السركال الفوز على حساب العماني سعيد البلوشي.

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