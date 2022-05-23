العاصفة الرملية في الكويت تؤجل منافسات في دورة الألعاب الخليجية

المصدر: الكويت - الإمارات اليوم

أدت العاصفة الرملية وانعدام الرؤية على جميع الطرق في الكويت إلى تأجيل جميع المنافسات المسائية لدورة الألعاب الخليجية التي كانت مقررة اليوم الاثنين إلى الغد باستثناء الرياضات الإلكترونية على اعتبار إقامتها داخل القاعات المغلقة وذلك حرصاً على سلامة جميع الوفود المشاركة.

وتحتل الرياضة الإماراتية حتى الآن المركز الخامس في جدول الترتيب العام برصيد 27 ميدالية ملونة (9 ذهبيات، و10 فضيات، و8 برونزيات)، واستمرت الكويت المضيفة للدورة في تعزيز صدارتها للجدول برصيد 59 ميدالية (22 ذهبية و19 فضية و18 برونزية)، فيما جاءت البحرين في المركز الثاني بإجمالي 45 ميدالية (17 ذهبية و16 فضية و12 برونزية)، وحلت قطر في المركز الثالث بإجمالي 39 ميدالية (12 ذهبية و15 فضية و12 برونزيات)، تلتها عٌمان في المركز الرابع بـ 25 ميدالية (11 ذهبية و5 فضيات، و9 برونزيات)، وجاءت السعودية في المركز السادس بإجمالي 34 ميدالية (7 ميداليات ذهبية، و 9 ميداليات فضية، و18 ميدالية برونزية).

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