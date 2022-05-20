يوم إماراتي ذهبي للدراجات والرماية في دورة الألعاب الخليجية

المصدر: الكويت - الإمارات اليوم

رفع وفد الإمارات رصيده من الميداليات إلى 20 ميدالية ملونة ضمن مشاركته بدورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت حتى 31 من الشهر الجاري بمشاركة أكثر من 1700 رياضي من مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتشارك الإمارات فيها ب 285 رياضي ورياضية يشاركون في 16 لعبة فردية وجماعية مختلفة ضمن 111 مسابقة تقام في 12 موقعاً ويرافق الوفد 39 مدرباً، و24 إدارياً، و12 أخصائياً ومعالج.

وأهدت الدراجات الميدالية الذهبية الرابعة للإمارات في الدورة بعد فوز منتخبنا الوطني المكون من يوسف ميرزا، أحمد المنصوري، جابر المنصوري، سيف الكعبي بالمركز الأول في سباق فرق ضد الساعة رجال لمسافة42 كم بزمن 49:42.23 دقيقة الذي أقيم على جسر الشيخ جابر أحمد الصباح، حيث حلت الكويت في المركز الثاني بزمن 50:29.38 دقيقة، فيما حصلت البحرين على برونزية المركز الثالث بزمن 50:50.34 دقيقة.

وحصد سيف بن فطيس الميدالية الذهبية الخامسة للإمارات بمسابقة الاسكيت برصيد 39 نقطة بعد تأهله ضمن أفضل 4 رماة إلي المرحلة النهائية وتعادله مع منافسه الكويتي منصور الرشيدي بذات النتيجة قبل حسم الميدالية الذهبية ب" الطلقة الفاصلة " وكسر التعادل، ليتوج الأخير بالفضية ومواطنه محمد الديحاني بالميدالية البرونزية برصيد 29 طبق، كما حل عبيد بن ضاوي لاعب منتخبنا الوطني للرماية في المركز ال 17بمسابقة الاسكيت برصيد 107 طبق من أصل 150.

وفاز المنتخب الوطني للسباحة في سباقات الفترة المسائية أمس الخميس بالميدالية البرونزية عن طريق سالم غالب في سباق 200 متر متنوع بزمن 2.11.32 دقيقة، فيما فاز القطريان عبد العزيز العبيدلي وعمر أبو العلا بالميداليتين الذهبية والفضية للمسابقة بأزمنة 2:08.83 و 2:09.20 على الترتيب، كما أضاف عمر الحمادي سبّاح منتخبنا الوطني الميدالية البرونزية بسباق 100 متر صدر بزمن 1:09.69 دقيقة، فيما فاز الكويتي راشد الطرموم بالذهبية بزمن 1:02.81 دقيقة، والقطري محمد محمود بالميدالية الفضية بزمن 1:05.48 دقيقة.

وبذلك ارتفع رصيد الإمارات إلي 20 ميدالية ملونة بواقع 5 ذهبيات، و8 فضيات، و7 ميداليات برونزية في المركز السادس بجدول الترتيب العام حيث تصدرت دولة الكويت المستضيفة للدورة الجدول بإجمالي 51 ميدالية منها 18 ذهبية و16 فضية و17 ميدالية برونزية، فيما جاءت مملكة البحرين في المركز الثاني بإجمالي 43 ميدالية منها 17 ذهبية و16 فضية و10 ميداليات برونزية، وحلت قطر في المركز الثالث بإجمالي 35 ميدالية بواقع 11 ذهبية و14 فضية و10 برونزيات، تلتها سلطنة عٌمان في المركز الرابع بإجمالي ميداليات 24 ميدالية بواقع 11 ذهبيات و4 فضيات، و9 ميداليات برونزية، وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الخامس بإجمالي 32 ميدالية بواقع 7 ميداليات ذهبية، و 9 ميداليات فضية، و16 ميدالية برونزية.

كرة الصالات

خسر منتخب الإمارات أمام نظيره السعودي بهدفين مقابل هدف في مسابقة كرة القدم للصالات للسيدات، التي أقيمت بمجمع الشيخ سعد العبد الله الصباح ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تحتضنها الكويت، ليختتم "أبيض السيدات" دور المجموعات في المركز الرابع بعدما تعادل مع الكويت 1-1 وخسر أمام البحرين بأربعة أهداف مقابل هدف. وسيلتقي المنتخب الإماراتي مع نظيره البحريني الذي حل في المركز الأول بنصف النهائي ، بينما يلعب منتخب السعودية الذي جاء في المركز الثاني مع منتخب الكويت الذي حل في المركز الثالث بالطرف الثاني من نصف النهائي كذلك.

ورفع المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات للسيدات لوحة تعزية في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله " قبل انطلاق المباراة متضامناً مع وفدنا في المصاب الجلل.

الجودو

يصل غداً إلى الكويت منتخبنا الوطني للجودو للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الخليجية ب 7 لاعبين يشاركون في 7 أوزان مختلفة في المنافسات التي تقام خلال الفترة ((25-23 من الشهر الجاري على صالة الشيخ عبدالله الجابر الصباح حيث يشارك أحمد جاسم في وزن تحت 60 كغ، وجورام دراناشغيلي بوزن تحت 66 كغ، وسعيد النقبي بوزن تحت 73 كغ، وخليفة الحوسني بوزن تحت 81 كغ، ونوجزاري تاتالاشغيلي بوزن تحت 90 كغ، وارام جريجوريان بوزن تحت 100 كغ، وماجومدمار ماجومدوماروف بوزن فوق 100كغ.



كما يصل منتخبنا الوطني لكرة الطاولة غداً ويضم 4 لاعبين هم فيصل عباس، عبد الله محمد، صلاح الدين البلوشي، وعبد الله البلوشي حيث يخوض منافساته خلال الفترة ((26-22 بمقر اللجنة الأولمبية الكويتية بمركز شباب جابر الأحمد.

هوكي الجليد

يصل منتخب هوكي الجليد كذلك إلى الكويت غداً وتضم قائمته كل من جمعة محمد الظاهري، خالد السويدي أحمد الظاهري في حراسة المرمى، واللاعبين: محمد الشامسي وعلي الحداد وسيف العامري، خليفة المحروقي، مبارك المرزوقي، عمر الشامسي، فيصل البلوشي، سالم اليافعي، عبدالله الهرمودي، إبراهيم بودبس، عيسى المحيربي، فيصل السويدي، عبد الرحمن الحوسني، أحمد السويدي، ومحمد الظاهري، علي السرور.

ويفتتح منتخبنا الوطني لهوكي الجليد منافساته التي تقام بالنادي الكويتي للألعاب الشتوية بمواجهة نظيره السعودية يوم ال23 من مايو الجاري وتشهد مسابقة هوكي الجليد مشاركة 4 منتخبات هي الإمارات والسعودية والكويت والبحرين بنظام الدوري من دور واحد وفي مجموعة واحدة ويتوج صاحب أكبر عدد من النقاط.

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