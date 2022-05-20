مجاناً في دبي.. فتح صالات وأندية رياضية للنساء لمدة أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق مبادرة "أسبوع اللياقة البدنية للسيدات" التي تمنح السيدات من جميع الأعمار والجنسيات الفرصة للتدريب في عدد من الصالات الرياضية في دبي بالمجان لمدة أسبوع، وذلك بالتعاون مع نخبة من الصالات والأندية الرياضية ومراكز اللياقة البدنية المميزة والمخصصة للسيدات في دبي.

وذكر مجلس دبي الرياضي في بيان صحافي الجمعة أنه سيتم تنفيذ المبادرة خلال الفترة من يوم الاثنين 23 حتى الأحد 29 مايو الجاري، وتتضمن المبادرة تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الرياضية التي تناسب مختلف مستويات اللياقة والقدرات البدنية، وتهدف هذه المبادرة الرائدة التي تجمع أهم المختصين في عالم اللياقة البدنية إلى تحسين صحة ولياقة النساء من المواطنات والمقيمات وتعزيز رفاهية المجتمع وتحفيز النساء من كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني.

وتقام المبادرة بالتعاون مع العديد من الأندية الرياضية وفي مقدمتها نادي زعبيل للسيدات ونادي دبي للسيدات، كما ينظم نادي تريكس فيتنس برامج تدريبية رياضية يومية مناسبة للمبتدئات وتقام تحت إشراف مدربين لياقة محترفين، كما يشارك نادي ستورم سايكلنغ للدراجات الهوائية في المبادرة من إقامة حصص تدريبية على الداجات الهوائية الثابتة لتدريب السيدات على القيادة الصحيحة وتنظيم التنفس أثناء السباقات الطويلة للدراجات الهوائية وتنمية لياقتهن البدنية من خلال التركيز على العضلات التي تساعد على إكمال سباق كامل دون تعب وتقام الحصص التدريبية يوميًا في الساعة الواحدة ظهرًا والساعة الرابعة مساءً.

كما يفتح نادي مايا بلو لليوغا أبوابه أمام السيدات مجانًا طوال أيام المبادرة، ويمكن المشاركة في الحصص المجانية الخاصة بالنادي من خلال التسجيل المسبق عبر الموقع الالكتروني www.themayablu.com، كما يتيح مركز تابس باور لليوغا حصص مجانية من الساعة 5:00 مساء حتى الساعة 7:30 مساء طوال أيام الأسبوع، ويفتح نادي سول بايليتس أبوابه أمام النساء في أيام الاثنين والثلاثاء والخميس والسبت، ويتم التسجيل المسبق للمشاركة في حصص اليوغا عبر التواصل بالواتساب على رقم 0524499171 أو الاتصال على الهاتف 042211113.

وتضم قائمة الأندية المشاركة في المبادرة نادي موشن للياقة البدنية للسيدات، وصالات جيم نيشن للياقة البدنية، ونادي ليفل أب الذي يوفر حصتين مجانيتين خلال الأسبوع، ونادي فيت هاب، ونادي فيت آن جلام، ويفتح نادي بارياس قاعة مركز دبي المالي مجانًا من الاثنين حتى الخميس من الساعة 11:15 صباحًا حتى الساعة 4 مساء، ويوم الجمعة الساعة 11:15 صباحًا، كما يفتح صالة دبي مارينا مجانًا يوم الخميس من الساعة 12 ظهرًا.

ويحرص مجلس دبي الرياضي على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص إيمانًا منه بدور القطاع الخاص في دعم جهود التطوير والتنمية وصحة وسعادة كافة أفراد المجتمع من خلال الرياضة، وانطلاقًا، من الهدف الاستراتيجي الخامس للمجلس في التعاون والشراكة مع القطاع الخاص رياضيًا.

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