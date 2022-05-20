المجلس البارالمبي الآسيوي يشيد بدور خليفة في تمكين «أصحاب الهمم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أشاد مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الآسيوية بدور المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، في تمكين أصحاب الهمم في كل المجالات لاسيما الرياضية، ودمجهم الكامل في المجتمع، معدداً مآثر فقيد الدولة في دعم الأعمال الإنسانية، مشددين على أن قراره التاريخي الذي أصدره باستضافة الإمارات المقر الدائم للجنة البارالمبية الآسيوية، كان له الأثر الكبير وانعكاساته الإيجابية بدعم أصحاب الهمم في أكبر قارات العالم الذي مثل محطة تاريخية مهمة في مسيرة الحركة البارالمبية الآسيوية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الدوري الذي عقده عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة ماجد العصيمي، على مدار يومين، حيث قدمت الأسرة الآسيوية خالص التعازي وصادق المواساة إلى قيادة وشعب الإمارات في هذا المصاب الجلل.

وتمنى مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الآسيوية في بيان أمس، التوفيق والسداد لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في حمل الأمانة، مؤكدين أنه الداعم الأكبر لأصحاب الهمم ومصدر إلهام لهم، حيث ظلت القيادة الرشيدة بالإمارات تولي أصحاب الهمم اهتماماً كبيراً من أجل تحقيق طموحاتهم في المجالات كافة، لتصبح الإمارات رائدة في هذا المجال، ومركز إشعاع إقليمي ودولي لرياضات أصحاب الهمم، ما أهّلها لتتبوأ مكانة مرموقة في الخريطة العالمية، واستضافة كبرى الأحداث الرياضية على كل الصعد، مواكبة الحركة البارالمبية على مستوى العالم.

وكان المجلس قد اتخذ العديد من القرارات خلال هذا الاجتماع، أبرزها تأجيل دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية 2022 التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية إلى 2023، بسبب ظروف الجائحة في الصين ورغبة المجلس من أجل قيام هذا الحدث المهم في ظروف مثالية حتى تحقق نسخة الصين النجاح الذي ينشده الجميع وفق النهج المرسوم، وصولاً إلى الغاية المبتغاة.

واطلع المجلس على تقارير اللجنة المنظمة لألعاب الشباب، التي تستضيفها العاصمة الأوزبكية طشقند عام 2025، والألعاب الآسيوية التي تقام في اليابان 2026.

• قراره التاريخي باستضافة المقر الدائم كانت له انعكاساته في أكبر قارات العالم.

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