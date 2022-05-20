150 من أذكياء العالم يشاركون في شطرنج «الشارقة ماسترز»

المصدر: سيد مصطفى - الشارقة

تنطلق في الخامسة من مساء الغد بطولة الشارقة للشطرنج ماسترز الدولية الخامسة للشطرنج، التي تُقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة من أصحاب الألقاب الدولية من 48 دولة يتنافسون على جوائز مالية تبلغ 60 ألف دولار.

وتنطلق بالتوقيت نفسه بطولة التحدي التي سيشارك فيها 60 لاعباً دولياً بهدف تطوير التصنيف الدولي وزيادة الاحتكاك والخبرة للاعبين المواطنين، ويمثل الإمارات في بطولة الماسترز عدد من اللاعبين يتقدمهم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، والأستاذ الدولي سعيد إسحاق.

وقال الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، إن النسخة الحالية من بطولة الشارقة ماسترز تعد إحدى أهم البطولات على المستوى العالمي فهي تجمع أفضل الأساتذة الدوليين الكبار واللاعبين الدوليين وحملة الألقاب من مختلف أنحاء العالم، وتمنح فرصة كبيرة للاعبي أندية الدولة والمنتخب للاحتكاك والاستفادة من اللعب مع هذه المستويات المتقدمة.

وتشارك الإمارات في بطولة الشارقة ماسترز بأربعة لاعبين أبرزهم سالم عبدالرحمن، ومعه كل من عمران الحوسني وسعيد إسحاق وعمار الحوسني.

ويتقدم المشاركين في البطولة على لائحة التصنيف الدولي الأستاذ الدولي الكبير الروسي فلاديمير فيدوسييف (المصنف دولياً 2701 نقطة) حامل فضية بطولة العالم للرجال للشطرنج السريع عام 2017، والأستاذ الدولي الكبير الأرميني غابرييل ساركيسيان (المصنف دولياً 2694 نقطة) والحاصل على ثلاث ذهبيات متتالية في الأولمبياد العالمي للشطرنج، فيما يأتي ثالثاً على سلم الترتيب الدولي للبطولة لاعبنا الذهبي الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن (المصنف دولياً 2690 نقطة) والحاصل على لقب بطولة آسيا الفردية للرجال عام 2015 وبطولة العرب للفردي.

• 60

لاعباً ولاعبة من المشاركين في البطولة حاصلون على ألقاب دولية وإنجازات عالمية وقارّية.

• الشطرنج الإماراتية تشارك في البطولة بـ 4 لاعبين يتقدمهم سالم عبدالرحمن.

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