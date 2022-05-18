الشرقاوي السابق ماكجوان.. العين الفاحصة لمدرب أستراليا

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

يملك مدافع فريق الشارقة السابق، والكويت الكويتي حالياً، الدولي الأسترالي رايان ماكجوان، فكرة جيدة عن معظم لاعبي المنتخب الوطني الإماراتي، كونه سبق أن واجه معظمهم خلال مشواره القصير مع «الملك» في موسم 2017-2018، وهو ما يجعله بمثابة العين الفاحصة لمدرب منتخب بلاده، غراهام أرنولد، خلال مواجهة الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم لكرة القدم المقررة يوم السابع من شهر يونيو المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

ووصف ماكجوان في حديثه للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لقاء الإمارات الشهر القادم بـ«المواجهة الضخمة»، مؤكداً أهمية أن تكون تحضيراتهم لها مثالية حتى ينجحوا في بلوغ الملحق العالمي، لتصحيح المسار بعد خيبة الأمل التي أشار إلى أنها انتابتهم بعد فقدان فرصة التأهل المباشر لكأس العالم، بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة خلف السعودية واليابان على التوالي.

وكون الدولي الأسترالي الذي انتقل لصفوف الشارقة قادماً من نادي غوازو زهينسنغ الصيني لمدة موسم معرفة بالكرة الإماراتية، إذ خاض مع «الملك» 12 مباراة كأساسي، قبل أن ينتقل لصفوف برادفورد الإنجليزي في منتصف الموسم في صفقة مربحة لخزينة الملك، كما أن اللاعب حصل على فرصة للتعرف إلى أجواء الكرة الخليجية، إذ عاد لاحقاً بالانتقال للكويت الكويتي.

وأشار المدافع الأسترالي فترته السابقة التي قضاها في الشرق الأوسط مع فريق الشارقة كانت جيدة وهي سبب في انضمامه لاحقاً لفريق الحالي الكويت الكويتي، وقال: «لقد استمتعت حقاً بوقتي خلال مشواري مع فريق الشارقة، على الرغم من أنها كانت فترة قصيرة، لذلك حينما تلقيت عرض نادي الكويت الرياضي عرفت أنها ستكون فرصة جيدة».

ويحظى رايان ماكجوان (23 عاماً) بثقة مدرب «الكنغارو» إذ إنه كان أحد أعمدة المنتخب خلال مباريات التصفيات، وستحمل مواجهة الملحق خصوصية أكبر بالنسبة له كونه سيحظى بفرصة لقاء لاعبي «الأبيض» الذين سبق أن واجههم مع «الملك»، كما ستكون فرصة لتقديم «روشتة» إضافية لمدربه حول الكرة الإماراتية.

وأكد لاعب فريق الشارقة السابق أنهم كفريق جاهزون بشكل جيد للقاء الإمارات مطلع الشهر القادم، مضيفاً: «يجب أن نحرص على أن تكون الاستعدادات مثالية قبل بداية مشوار الملحق، نأمل أن نتجاوز الإمارات وبيرو على التوالي، نريد أن نبلغ المونديال، لأنه سيكون أمراً جيداً لكرة القدم الأسترالية». وأشار رايان إلى أنه كان محظوظاً بالمشاركة مع منتخب بلاده في نسخة 2014 التي أقيمت في البرازيل، وقال: «لقد كنت محظوظاً، لأنني حصلت على تلك الفرصة، أريد أن أكررها مجدداً، أدرك أنني أحتاج لتقديم أفضل أداء من أجل أن أكون ضمن قائمة المنتخب التي ستصل إلى قطر، سيكون أمراً رائعاً أن يحدث ذلك، هنالك كثير من اللاعبين الذين هم أفضل مني، ولم يظهروا في كأس العالم مطلقاً، لذلك أدرك أنني محظوظ بتلك الفرصة التي أرغب في تكرارها».

وأكد لاعب فريق الشارقة السابق جاهزيته للمشاركة في مباراة الإمارات مطلع الشهر المقبل، وقال: «نأمل أن تكون مواجهة يونيو جيدة لنا، وأنا جاهز للمشاركة، أتمنى أن نحقق الأداء الأفضل، وأن أنجح مع المنتخب في التأهل هذا العام لكأس العالم، لأن النسخة المقبلة من البطولة ستكون بعد أربع سنوات، ووقتها سيصبح عمري 36 عاماً، ولا يمكنني معرفة ما قد يحدث حينها».

ماكجوان:

• «استمتعت بوقتي خلال مشواري مع فريق الشارقة، على الرغم من أنها كانت فترة قصيرة».

• «نسخة 2026 من المونديال ستكون بعد أربع سنوات، ووقتها سيصبح عمري 36 عاماً».

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