الشارقة يُسعد جمهوره بثلاثية في مرمى خورفكان

المصدر: منصور السندي ■ الشارقة

حقق الشارقة فوزاً مهماً على ضيفه خورفكان بثلاثة أهداف لهدف، خلال المواجهة التي جمعتهما أمس على استاد الشارقة ضمن الجولة 23 لدوري المحترفين «أدنوك»، ليواصل الشارقة سلسلة انتصاراته ونتائجه الإيجابية في الدوري، رافعاً رصيده إلى 48 نقطة، وتقدم من المركز الثالث إلى الثاني وأسعد جمهوره، فيما تجمد رصيد خورفكان عند 22 نقطة في المركز 11.

ويعد هذا الفوز الـ15 والخامس على التوالي للشارقة في الدوري، بعدما كان قد حقق الفوز على كل من عجمان والنصر والعروبة والوحدة.

ورغم صموده في الشوط الأول ومحافظته على شباكه فإن خورفكان انهار في الشوط الثاني لتستقبل شباكه ثلاثة أهداف.

وانتظر الشارقة حتى الدقيقة 46 ليتمكن من هز شباك خورفكان عن طريق اللاعب الكونغولي بن مالانغو من تسديدة رأسية.

وأضاف الأوزبكي شوكوروف الهدف الثاني للشارقة من تسديدة قوية «55»، وسدد اللاعب نفسه الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ركلة جزاء «63»، قبل أن يقلص اللاعب البديل كيكوي جيسوس الفارق لخورفكان بتسجيل هدف «92».

وباءت كل محاولات الشارقة في الشوط الأول للوصول إلى شباك خورفكان بالفشل، بسبب تماسك دفاع الفريق ومن خلفه الحارس زايد أحمد.

وفقد خورفكان في الشوط الأول خدمات محترفه إيلتون فيليبي الذي خرج مصاباً «40»، وأجهش اللاعب بالبكاء لحظة خروجه من الملعب وجلوسه على مقاعد البدلاء، إذ حل زميله إسماعيل مكانه.

ومثلت التغييرات التي قام بها مدرب الشارقة الروماني كوزمين في بداية الشوط الثاني لتعزيز الجانب الهجومي بدخول كل من الغيني عثمان كامارا وخالد الظنحاني؛ العامل الحاسم في تفوق الشارقة في هذه المباراة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news