ختام بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو.. البرازيل تتصدر والإمارات في المركز الثاني

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

توّج رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو عبد المنعم الهاشمي، أبطال أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو أصحاب أعلى التصنيفات في البطولة لموسم 2021 – 2022، في المحطات الخمس التي بدأت بميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، وريو دي جانيرو وموسكو ولندن، ثم وصلت إلى خط النهاية في الجولة الأخيرة بالعاصمة أبوظبي التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام.

وشملت قائمة المتوجين بالمراكز الأولى في التصنيف السنوي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بمختلف الفئات لموسم 2021 - 2022 من السيدات كلا من بريندا لاريسا في وزن الريشة، وأنّا رودريجز في الوزن الخفيف، وجوليا ألفيس في وزن الخفيف المتوسط، وثاليتا سيلفا في وزن المتوسط، ويارا ناسيمينتو في وزن الثقيل، ومن الرجال كلا من كاترييل فيرنانديز في وزن خفيف الثقيل، ووالاس كوستا في وزن فوق الثقيل، وهياغو خورخي في وزن الريشة، وفرانسيسكو أندرادة في وزن الريشة الخفيف، وتياغو ماشيدو في وزن الخفيف، ولويس باولو في وزن المتوسط الخفيف، وجابرييل كوستا في وزن المتوسط.



وأسدل الستار مساء اليوم الأحد على منافسات بطولة أبوظبي جراند سلام لموسم 2021 - 2022، التي أقيمت في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية على مدى ثلاثة أيام بمشاركة نخبة من المصنفين الأوائل واساطير اللعبة والأساتذة والناشئين على المستوى العالمي، وشهد اليوم الختامي للمنافسات تتويج أبطال فئة المحترفين من حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، وكان لبطلا الإمارات زايد الكثيري وذياب النعيمي موعدا مع الفوز بذهبيتي المحترفين بعد الفوز في كل النزالات كلا في فئته.



وفي منافسات المحترفين نجحت البرازيل في تحقيق المركز الأول، وحصد لاعبوها 21 ميدالية ذهبية، فيما حلت الإمارات في المركز الثاني برصيد 5 ميداليات ذهبية، وعلى صعيد الأكاديميات نجحت أكاديمية كوماندو جروب في تحقيق المركز الأول متفوقة على نادي الوحدة الوصيف، فيما حلت أكاديمية بالمز الرياضية في المركز الثالث.



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