فيصل بن حميد القاسمي يحافظ على رئاسة الاتحاد العربي للدراجات

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

حافظ الشيخ فيصل بن حميد القاسمي على رئاسة الاتحاد العربي للدراجات لدورة انتخابية جديدة 2022-2024 عقب فوزه في الانتخابات التي أقيمت اليوم في القاهرة، على مرشح الكويت نائل عبدالله العوضي بنتيجة 11-8 ليواصل الشيخ فيصل بن حميد رئاسته للاتحاد لدورة انتخابية جديدة.

وأكد الأمين العام لاتحاد الدراجات ياسر الدوخي، أن رئيس الاتحاد المصري للدراجات الدكتور محمد وجيه عزام فاز بمنصب النائب الاول لرئيس الاتحاد، بينما جاء عبدالله علي الوثلان النائب ثاني.

ويتولى الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئاسة الاتحاد العربي للدراجات منذ عام 1997، ونجح خلال هذه الفترة في احداث نقلة نوعية في لعبة الدراجات على المستوى العربي والقاري وكان من ابرز إنجازاته، نقل مقر الاتحاد العربي الى دولة الامارات في عام 2003 وتعيين أمين عام من دولة المقر، وصدور قرار من الاتحاد الدولي للدراجات بالاعتراف بالاتحاد العربي للدراجات كاتحاد شرعي ينظم أنشطة الدراجات الهوائية في البلدان الناطقة بالعربية ووفق مبادئ وقواعد وأنظمة الاتحاد العربي للدراجات في صيف 2018م، إضافة إلى إنشاء مركز إعداد وتطوير كوادر الدراجة العربية والذي أسندت له مهام تدريب وتطوير كوادر الدراجات على مستوى الوطن العربي.

كما ساهم في إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات التدريبية باستخدام وسائل الاتصال المرئي عن بعد خلال فترة جائحة كورونا (كوفيد 19) وما لها من آثار ايجابية على منتسبي ومحبي رياضة الدراجات على مستوى الوطن العربي، وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مثل اللجنة الوطنية الاماراتية لمكافحة المنشطات والاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، إضافة إلى إقامة بطولات بصورة سنوية في اختصاص دراجة الطريق ودراجة المضمار والدراجة الجبلية.

كما نجح رئيس الاتحاد العربي في تسجيل بطولات الاتحاد في أجندة الاتحاد الدولي للعبة الأمر الذي جعل اللاعبين العرب تستفيد من نقاط البطولات العربية والمؤهلة للأولمبياد والبطولات الدولية.

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