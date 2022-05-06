دبي تشارك العالم في سباق "وينغز فور لايف"

المصدر: الإمارات اليوم

سيكون العالم على موعد مع سباق «وينغز فور لايف» العالمي ذي الطابع الخيري، الذي يقام في الثامن من شهر مايو الجاري في الوقت نفسه في معظم المدن حول العالم، تغطي الليل والنهار والشتاء والصيف في 13 منطقة زمنية تشمل القارات الست، ومن دون وجود خط نهاية، وستكون دبي، الكويت، جدة، الدوحة، مسقط، عمان وبيروت من بينها. وسيشارك سكانهم بواسطة التطبيق عبر هواتفهم الذكية بالتزامن مع بقية مدن العالم.

ويقام هذا الحدث سنوياً في شهر مايو منذ العام 2014 حيث يدعم المتسابقون ومستخدمو الكراسي المتحركة مؤسسة «وينغز فور لايف» برسوم مشاركتهم في السباق بهدف جعل إصابات الحبل الشوكي قابلة للشفاء. وفي سباق «وينغز فور لايف» العالمي ينطلق العداؤون ومستخدمو الكراسي المتحركة كافة في الوقت نفسه تماماً وتحديداً في الساعة 11 صباحاً بتوقيت غرينيتش. لذا سيبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر، في جدة، الدوحة، الكويت، بيروت، عمان وفي الساعة الثالثة بعد الظهر في دبي، ومسقط، وفي طوكيو في الساعة 10 مساءً، وفي نيويورك في الساعة 7 صباحاً.

ميزة خاصة أخرى تتمثل في إمكانية أن المشارك قادر على الجري لأطول فترة ممكنة، ليس باتجاه خط نهاية محدد سلفاً. كيف يتم ذلك؟ بعد 30 دقيقة من إطلاق إشارة البداية، تبدأ “سيارة المطاردة” بالتحرك وتزداد سرعتها تدريجياً لتتخطى المشارك تلو الآخر حتى يبقى الفائز بمفرده.

والأمر المميز في ذلك هو أن كل من يشارك في سباق "وينغز فور لايف" العالمي سيتمكن من إنهاء السباق. كما أن نطاق بداية السباق هو الأكثر اتساعاً وتنوعاً مقارنة مع أي سباق آخر.

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