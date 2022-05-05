«الصقور» يتمسك بأمل البقاء في أول ظهور للمدرب بدر طبيب

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

يسعى فريق الإمارات إلى التمسك بأمل البقاء في دوري أدنوك للمحترفين، عندما يستضيف بني ياس عند الساعة 18:00 في انطلاق الجولة 22 في استاد الإمارات برأس الخيمة، في مباراة صعبة، خصوصاً أن أي خسارة للفريق ستنهي طموحه في البقاء، بعد تذيله جدول الترتيب برصيد تسع نقاط، وقد يجد الصقور ضالتهم في المدرب المواطن بدر طبيب، الذي تولى قيادة الفريق خلفاً للمدرب المصري أيمن الرمادي.

وتلقى الإمارات خسارة قاسية في الجولة الماضية أمام الوصل بثلاثية نظيفة، كانت كفيلة بإنهاء علاقة المدرب المصري أيمن الرمادي مع الفريق، بينما تعادل بني ياس مع الجزيرة بهدف لكل فريق في مباراة قوية، وبالتأكيد سيكون فريق الإمارات في مهمة صعبة، نظراً لفارق الإمكانات بين الفريقين، خصوصاُ على مستوى اللاعبين الأجانب، ووضع الفريقين في جدول الترتيب، وهو ما يعطي أفضلية للفريق الضيف.

ويعلم فريق الإمارات أن أي خسارة في المباريات الخمس المقبلة تعني وداع البطولة رسمياً، نظراً لوضع الفريق خاصة وإن كانت المباراة على أرض الفريق في رأس الخيمة، وهو ما يعني ضرورة تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وأعلن مدرب الفريق المواطن، بدر طبيب، قدرة فريقه على تحقيق الفوز، وحصد النقاط الثلاث، للمحافظة على أمل البقاء في البطولة.

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