بوعصيبة: رياضة الإمارات تدعم فيصل بن حميد في انتخابات الاتحاد العربي للدراجات

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

أكد رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، منصور بوعصيبة، أن «مجلس إدارة الاتحاد وكل المنتسبين للرياضة الإماراتية يدعمون ترشح الشيخ فيصل بن حميد القاسمي لدورة رئاسية جديدة للاتحاد العربي للدراجات»، وذلك في الانتخابات التي ستقام السبت المقبل في العاصمة المصرية القاهرة، وهي الانتخابات التي تقام على هامش بطولة كأس العرب للمضمار، والتي ستشارك فيها الإمارات وتبدأ من 8 وحتى 11 الجاري.

وقال منصور بوعصيبة: «أسهم الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، خلال فترة ترؤسه للاتحاد العربي منذ 1997 وحتى الآن، في إحداث نقلة نوعية في لعبة الدراجات على المستوى العربي والقاري والدولي، وكان من أبرز إنجازاته، نقل مقر الاتحاد الى دولة الإمارات في 2003، وتعيين أمين عام من دولة المقر، إضافة إلى صدور قرار من الاتحاد الدولي بالاعتراف بالاتحاد العربي كاتحاد شرعي ينظم أنشطة الدراجات الهوائية في البلدان الناطقة بالعربية، ووفق مبادئ وقواعد وأنظمة الاتحاد العربي في صيف 2018».

وتابع في تصريحات صحافية: «هذا إضافة إلى إنشاء مركز إعداد وتطوير كوادر الدراجة العربية، والذي أسندت له مهام تدريب وتطوير كوادر الدراجات على مستوى الوطن العربي، وإقامة العديد من الأنشطة والفعاليات التدريبية باستخدام وسائل الاتصال المرئي عن بعد خلال فترة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وما لها من آثار ايجابية على منتسبي ومحبي رياضة الدراجات على مستوى الوطن العربي». وأكد بوعصيبة، أن الشيخ فيصل بن حميد هو أحد مؤسسي رياضة الدراجات في الإمارات، وهو من وضع بداية خط الطريق لإنجازات اتحاد الإمارات.

وكان الشيخ فيصل بن حميد القاسمي قد أكد أن تقدمه للترشح لشغل منصب رئيس الاتحاد العربي لولاية جديدة 2022-2024، جاء بناءً على طلب من السلطة العليا المختصة بشؤون الرياضة في دولة الإمارات، ممثلة في الدكتور أحمد بالهول الفلاسي رئيس الهيئة العامة للرياضة، وحفاظاً على المكتسبات الوطنية الرياضية لدولة الإمارات التي دائماً ما تتبوأ الصدارة في المجالات كافة، وتحقق التميز والتفرد فيها.

• الشيخ فيصل بن حميد القاسمي حقق العديد من الإنجازات منذ ترؤسه الاتحاد العربي وحتى اليوم.

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