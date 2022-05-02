المري.. موهبة إماراتية تستعد للتحليق بـ «كايت سيرف» في أولمبياد باريس

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

استقطبت منافسات هايدروفويل في اليوم الأول من بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف ما يزيد على 20 متسابقاً من محبي الرياضات البحرية مثلوا 12 دولة من أربع قارات.

ونظّم الحدث الكبير الذي استمر يومين (أول من أمس وأمس) نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السياقات البحرية في الموسم الرياضي الحالي 2021- 2022، بالتعاون مع نادي دبي لزوارق الشاطئ - دوسك.

وقال بيان صحافي: «حرص المتسابق سهيل المري أحد نجوم هذه الرياضة، على خوض التحدي مع المشاركين من أصحاب الخبرة والتمرس، ومن بينهم البلغاري ألكسندر باشيل».

وقال سهيل المري عاشق البحر ونادي الوصل ولاعب كرة السلة (سابقاً) إنه بدأ في ممارسة رياضة كايت سيرف منذ عام 2017 كهاوٍ، ثم أصبح حريصاً على ممارستها بشكل يومي وشجعه توافر كل مقوماتها على شواطئ الدولة، إلى جانب وجود نخبة من الأصدقاء والشباب الذين تألقوا فيها من نجوم منتخبنا الوطني.

وأضاف: «لجنة الامارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، لعبت دوراً فاعلاً في نشرها، وزاد الاهتمام من الأندية البحرية في الدولة، ومن بينها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في توسيع قاعدتها، وبفضل الاحترافية في التنظيم أصبحنا نكتسب خبرات وتميزاً يوماً بعد آخر في ظل مشاركة المحترفين والمصنفين الذين يحرصون على القدوم إلى الدولة للمشاركة فى الفعاليات والتدريب أيضاً».

وقال المري إنه يطمح إلى الذهاب بعيدا في هذه الرياضة التي ستظهر للمرة الأولى في دورة الألعاب الاولمبية الصيفية المقررة في العاصمة الفرنسية باريس عام 2024، بعدما نالت الاعتراف من الأسرة الرياضية كلعبة حقيقية تنمّي العقل والجسم، والتحليق بعيداً معها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news