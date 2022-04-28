انطلاق بطولة موظفي حكومة الشارقة للشطرنج بمشاركة 27 هيئة ومؤسسة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

انطلقت مساء أول من أمس فعاليات النسخة العاشرة من بطولة الشطرنج للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية، التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بمشاركة 47 لاعباً ولاعبة من 27 هيئة ومؤسسة حكومية.

وأسفرت نتائج منافسات اليوم الأول عن تصدر عثمان إبراهيم من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وحسين حاجي من مصرف الشارقة الإسلامي.

وشهد حفل الافتتاح الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ورئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة الدكتور طارق بن خادم، ونائب رئيس نادي موظفي حكومة الشارقة المستشار حميد العبار، ورئيس اتحاد الشطرنج الدكتور سرحان المعيني.

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