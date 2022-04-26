"كأس المحترفين" تطوف مقر الشركات الراعية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت رابطة المحترفين الإماراتية جولة ترويجية لكأس رابطة المحترفين، تطوف خلالها الكأس مقر الشركات الراعية للرابطة، وذلك مع بدء العد التنازلي للمباراة النهائية للبطولة، التي ستقام يوم 4 مايو المقبل بين فريقي العين وشباب الأهلي، على ستاد محمد بن زايد في أبوظبي، تحت شعار "بشوفتكم يحلى العيد".

وزارت الكأس، ضمن فعاليات الجولة الترويجية، مقر أدنوك، وفندق ريكسوس بريميوم جزيرة السعديات في أبوظبي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وتم خلال الزيارة عرض الكأس أمام الضيوف والزوار، وإبراز المباراة النهائية المرتقبة.

وتأتي هذه الجولة، تعزيزا لدور رعاة الرابطة في المسابقة ولتقريب عملائهم وموظفيهم من هذا الحدث، ومن المقرر أن تتواصل الجولة الترويجية لكأس رابطة المحترفين خلال الأيام المقبلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news