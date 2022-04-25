المر يطلب من لاعبات القوى «روحاً إيجابية» في دورة الألعاب الخليجية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

دعا رئيس اتحاد ألعاب القوى، الدكتور محمد عبدالله المر، لاعبات المنتخب الوطني لإظهار الروح الإيجابية، خلال المشاركة المرتقبة للمنتخب في دورة الألعاب الخليجية المقبلة، التي تم تأجيلها في السابق، إثر تفشي فيروس كورونا. وقال المر في بيان صادر عن الاتحاد، إن مجلس الإدارة يضع كل ثقته بلاعبات المنتخب لخوض المنافسة بالروح العالية، والعزيمة القوية التي تعزز الحضور المشرف لمنتخب ألعاب القوى في البطولة، والاستفادة من تجربة المشاركة بوجود أفضل المنتخبات الخليجية.

وأضاف المر لدى زيارته مقر المعسكر: مجلس إدارة الاتحاد يسعى للارتقاء بالمستوى الفني للمنتخبات الوطنية، وتوفير الأجواء الملائمة التي تمهد الطريق لبلوغ أفضل النتائج في مختلف المسابقات الخارجية، داعياً اللاعبات إلى بذل أقصى الجهود في التدريبات، وتنفيذ توجيهات الأجهزة الفنية والإدارية، والاهتمام بالتغذية الجيدة، لتحقيق المخرجات المرجوة من الفترة الإعدادية الحالية قبل المشاركة في البطولة الخليجية.

وأشار: «ثقتنا كبيرة بلاعبات منتخب ألعاب القوى، وحرصنا في الفترة الماضية من انطلاق الموسم الحالي على إقامة مختلف البطولات، وبحث أفضل الممارسات مع الأندية لتعزيز استراتيجية الاتحاد الرامية لضمان تطور اللعبة، وانتشارها واكتشاف المواهب، وتعزيز القدرات الخاصة باللاعبين واللاعبات، ولمسنا الرغبة القوية من الجميع في العمل معاً لأجل استدامة البرامج الداعمة للتطور الذي يرجوه مجلس إدارة الاتحاد في الفترة المقبلة، للوصول إلى المنجزات الوطنية والأهداف المرجوة».

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