تنظيم سباق لقوارب التجديف التراثية بجوائز 2.3 مليون درهم ضمن «مهرجان دلما التاريخي»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشف مهرجان سباق دلما التاريخي الخامس للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي يقام تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، عن فعاليات ومسابقات جديدة ضمن أجندته الحافلة، التي ستشهدها جزيرة دلما خلال الفترة من السابع إلى 20 مايو المقبل.

وأعلنت اللجنة العليا للمهرجان في بيان صحافي عن تنظيم سباق دلما لقوارب التجديف التراثية، بالتعاون مع نادي تراث الإمارات، ويتكون السباق من أربعة أشواط يتأهل الأول والثاني من كل شوط، إضافة إلى أفضل ثالثين في الأشواط الأربعة ويتم اختيارهم بالقرعة للتأهل إلى الشوط الخامس والختامي.

وتم انتقاء أفضل 40 قارباً للمشاركة في هذا السباق من التي كانت قد شاركت في سباق أبوظبي لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً، ضمن فعاليات مهرجان التراث البحري، الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة بكورنيش أبوظبي في مارس الماضي. ويبلغ مجموع جوائز السباق نحو 2.3 مليون درهم، يتم توزيعها على أصحاب المراكز من الأول إلى الـ10، ويحصل البطل في الشوط الخامس الختامي على 130 ألف درهم، فيما يحصل الوصيف على 100 ألف درهم، والثالث على 80 ألف درهم، ثم يتم توزيع بقية المبلغ بالتدريج.

كما سيقدم نادي تراث الإمارات معرضاً لصور الأحياء البحرية وتاريخ الجزيرة العتيقة من أرشيف معرض الشيخ زايد، ومرسماً للأطفال، فضلاً عن ندوة عن تاريخ جزيرة دلما وأمسية شعرية بعنوان «دلما في الشعر النبطي»، إلى جانب معرض لإصدارات نادي تراث الإمارات بالتركيز على الكتب التي تُعنى بالتراث البحري، من أهمها «الأطلس البحري لإمارة أبوظبي» بنسختيه العربية والإنجليزية، وكتاب «البحر في دولة الإمارات العربية المتحدة»، وكتاب «الأهازيج البحرية في الدولة»، إضافة إلى قسم خاص بمجلة تراث التي يصدرها النادي، إضافة إلى معرض صور حول تاريخ دلما من أرشيف معرض الشيخ زايد، أضافة إلى ورش بحرية من تنظيم إدارة الأنشطة بالنادي، إلى جانب «مجلس تراثي».

في المقابل، كشفت اللجنة العليا للمهرجان عن تنظيم بطولة صيد الكنعد للرجال والنساء، وتفتح البطولة أبوابها للهواة والمقيمين والزوار من جميع الجنسيات.

وتتضمن قائمة الفعاليات المصاحبة لمهرجان سباق دلما التاريخي الخامس تسع بطولات رياضية هي: سباق دلما التجديف على البورد الواقف، مسابقة الصيد بالصنارة، بطولة السباحة (الصغار)، بطولة السباحة (الكبار)، سباق الدرّاجات الهوائية، سباق الجري (الهواة)، سباق الجري (المحترفين)، بطولة كرة القدم الشاطئية، بطولة كرة الطائرة الشاطئية.

وتشمل المسابقات التراثية خمس بطولات هي: بطولة الكيرم للرجال والسيدات، بطولة الدومينو للرجال والسيدات، مسابقة الطبخ، مسابقة أجمل زي نسائي، مسابقة للفنانين (رسم عن دلما)، كما تضم قائمة الألعاب التراثية 14 لعبة هي: التركيبة، لعبة الحصان، شد الحبل، الخيش، كراسي، لعبة رمي الكرة في السلة، تركيب ملامح الوجه، الدولاب، الأسئلة، مسابقة الرسم، القصة القصيرة، السلك الرنان، الطحين، لعبة الماي.

• تنظيم بطولة صيد الكنعد للرجال والنساء للهواة والمقيمين والزوّار من جميع الجنسيات.

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