استمرار غياب الجزائري بولحية عن فريق الإمارات

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

يستمر غياب المهاجم الجزائري زكريا بولحية عن فريق الإمارات قبل المواجهة المرتقبة مع الوصل، غداً، ضمن الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، التي سيغيب فيها أيضاً لاعبان مؤثران، هما الحارس المتألق سهيل المطوع، والمدافع فراس صالح، طبقاً لشروط الإعارة مع نادي الوصل، حيث إن اللاعبين قادمان للإمارات بنظام الإعارة من فريق الوصل، ولن يلعبا أمام فريقهما.

من جهته، قال المركز الإعلامي لنادي الإمارات إن «اللاعب الجزائري لايزال يعاني إصابة قد لحقت به، بينما يغيب اللاعبان الآخران بسبب شروط الإعارة من نادي الوصل، التي تنص على عدم خوض اللاعبين للمباراة أمام فريقهما السابق، وهو ما يعني افتقاد الفريق ثلاثة عناصر مهمة في مباراة الوصل».

ويبحث الإمارات عن الفوز فقط أمام الوصل في مباراة الجولة 21، غداً، رغم صعوبة المهمة، حيث لايزال يتذيل ترتيب جدول الترتيب برصيد تسع نقاط، ويجب عليه تحقيق الفوز في أربع مباريات على أقل تقدير من المباريات المقبلة، مع انتظار نتائج الفرق المنافسة على البقاء.

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