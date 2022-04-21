لاعب يعتدي على المنافس من دون كرة و«الانضباط» تغرمه 4000 درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وجهت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم خلال اجتماعها، أول من أمس، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، عقوبة لفت النظر لنادي سيتي، لمخالفته بروتوكول المباريات في مباراته ضد نادي الفجيرة في مسابقة دوري الدرجة الأولى، وعاقبت نادي الرمس بعقوبة الإنذار للسبب ذاته.

وقررت اللجنة إيقاف إسماعيلية تنده مسعود لاعب نادي لاليغا أربع مباريات وتغريمه مبلغ وقدره 4000 درهم، للاعتداء على لاعب الفريق المنافس من دون كرة، في مباراته ضد فورسان هيسبانيا في الجولة الأخيرة لدوري الدرجة الثانية، فيما فرضت غرامة مالية على نادي لافال يونايتد قدرها (10 آلاف درهم) لمخالفته بروتوكول المباريات في مباراته ضد ليوا في المسابقة نفسها، كما اتخذت القرار ذاته مع نادي الموج وللسبب نفسه.

كما قررت اللجنة فرض غرامة مالية على نادي الموج قدرها (10 آلاف درهم) لمخالفته بروتوكول المباريات في مباراته ضد بينونة، وخسارة نادي ليوا مباراته أمام لافال يونايتد بنتيجة (صفر– 3) لتخلفه عن إدخال الحد الأدني لفحوص اللاعبين على النظام الإلكتروني لاتحاد الكرة.

وقررت أيضاً معاقبة نادي غلف يونايتد بغرامة مالية قدرها ( 25 ألف درهم)، فيما غرمت نادي رمال مبلغاً وقدره (10 آلاف درهم)، لمخالفتهما بروتوكول عمليات المباريات في مباراته ضد نادي غلف يونايتد في مسابقة دوري الدرجة الثالثة.

كما قررت توقيع عقوبة لفت النظر لنادي الوصل لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات في مباراته ضد نادي الوحدة، في مسابقة دوري الشباب تحت 19 عاماً، كما قررت خسارة نادي اتحاد كلباء مباراته أمام نادي شباب الأهلي بنتيجة (صفر–3) في المسابقة ذاتها، لمشاركة لاعب لا يحق له المشاركة قانوناً، وللسبب ذاته قررت خسارة نادي الوصل لمباراته أمام نادي الفجيرة بنتيجة (صفر–3) في مسابقة دوري الناشئين تحت 17 عاماً، وعاقبت نادي الجزيرة الحمراء بعقوبة الإنذار لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات في مباراته ضد بني ياس في المسابقة ذاتها.

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