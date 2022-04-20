نادي ومنتجع الحبتور للبولو يكرم الأبطال في حفل «الوفاء»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

احتفى نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بختام موسم 2021-2022 في حفل حمل شعار «الوفاء»، وأقيم بمدينة الحبتور، بحضور رئيس وأعضاء مجلس ادارة اتحاد البولو، بعد إعلان تشكيله الجديد برئاسة محمد خلف الحبتور، وعدد كبير من عشاق ومحبي رياضة البولو.

وكرّم الحفل براعم المستقبل من أكاديمية البولو، الذين أظهروا تفانيهم في تعلم هذه الرياضة الصعبة وطبقوا مهاراتهم المكتسبة، ونال الجائزة من فئة الذكور خليفة آل مكتوم، ومن فئة الإناث صوفيا فيربوم، بعد منافسة قوية مع فاطمة خوري ومحمد الغرير.

وفاز محمد خالد بجائزة النجم الصاعد، وراشد بن دري على جائزة أفضل اللاعبين، وتوّج حبتور الحبتور بجائزة أفضل لاعب في الموسم لفئة الرجال، ولورين ديكسون بجائزة السيدات. وفاز فريق الامارات بجائزة الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف، وخالد العمران بجائزة تقديرية لحرصه على المشاركة الإيجابية، وفاز محمد بن دري بجائزة اللاعب الأفضل على صعيد مجلس التعاون، وفاز فريق هيسكث بجائزة الفريق المتميز، وفريق الحبتور بجائزة أحسن منظومة رياضية على صعيد البولو، وسلطة منطقة دبي الحرة الدولية (إيفزا) بجائزة الهيئة الأكثر إسهاماً في مجال البولو، وحصل فريق بن دري على جائزة أفضل فريق هذا الموسم.

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