25 مليون درهم و3 سيارات جوائز الفائزين في مهرجان دلما

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية عن تفاصيل النسخة الخامسة من مهرجان سباق دلما للمسافات الطويلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، التي تقام برعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

ورصد نادي أبوظبي للرياضات البحرية 25 مليون درهم جوائز مالية لأصحاب المراكز من الأول وحتى الـ100 في الترتيب النهائي للمشاركين، وهي الجوائز الأغلى والأضخم في تاريخ السباقات التراثية البحرية على الإطلاق في الدولة والمنطقة، إذ يحصل البطل على 1.3 مليون درهم، فيما ينال الوصيف مليون درهم، والثالث على 800 ألف درهم، كما تم تخصيص ثلاث سيارات جوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في السباق التاريخي، دعماً لمسيرة نهضة التراث البحري، وعكس أهمية وقيمة التراث والموروث الوطني. جاء ذلك، خلال الملتقى الذي عقد، أول من أمس، بمجلس محمد خلف في أبوظبي، بحضور الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث رئيس لجنة الكايت سيرف، ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق مهرجان دلما التاريخي الخامس، ماجد عتيق المهيري، ونائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، عيسى المزروعي، إلى جانب مجموعة كبيرة من قيادات اللجنة والنادي وعدد من النواخذة المشاركين في الحدث.

وينطلق المهرجان في السابع من مايو المقبل بجزيرة دلما التاريخية ويستمر حتى 20 منه، فيما سيتم تحديد موعد السباق خلال تلك الفترة حسب مؤامة الأحوال الجوية.

وأعلن خلال الملتقى عن فتح باب التسجيل ابتداءً من الأمس أمام البحارة، على أن يستمر حتى 28 من الشهر الجاري، كما سيشهد هذا الشهر اجتماعاً تنويرياً للنواخذة تحت إشراف نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

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