الفرص المهدرة صداع في رأس مدرب الجزيرة.. علاجها أقصر طريق للتأهل

المصدر: معاذ كمبال ■ الرياض

أهدر لاعبو الجزيرة 13 فرصة حقيقية في مواجهة المرمى للتسجيل خلال المباريات الأربع التي خاضها في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، كان تسجيلها كفيلاً بأن يمنح الفريق الفوز وتصدر المجموعة، لكن الفريق تفنن في إضاعتها بشكل سبب صداعاً لمدرب الفريق، الهولندي مارسيل كايزر، لكن الجانب الإيجابي هو أن الفريق لايزال قادراً على صناعة فرص أخرى في لقاءي القوة الجوية العراقي والشباب السعودي، وسيمنح علاج الفرص الضائعة الفريق فرصة تعزيز آماله في الصعود لدور الـ16.

وعلى مدار المباريات الأربع التي خاضها الجزيرة في البطولة المقامة حالياً في العاصمة السعودية الرياض بنظام التجمع، استطاع الفريق أن يسدد لاعبوه 39 مرة على مرمى المنافسين، من بينها 13 تسديدة على المرمى، فيما تصدى الحارس لـ11 تسديدة، وذلك وفقاً للإحصائية الرسمية لموقع الاتحاد الآسيوي.

وتقدم الجزيرة إلى المركز الثاني في مجموعته بتعادله السلبي مع مومباي سيتي الهندي، أول من أمس، بالوصول إلى النقطة الرابعة، مستفيداً من الخسارة الكبيرة لفريق القوة الجوية العراقي، الذي تراجع من المركز الثاني إلى الأخير، وبات «فخر أبوظبي» مطالباً بالفوز في لقاءي القوة الجوية، الجمعة المقبل، والشباب السعودي، منتصف الأسبوع المقبل، ليبقي على حظوظه في التأهل عبر بوابة أفضل الثواني على أقل تقدير.

وألقى مدرب فريق الجزيرة، مارسيل كايزر، باللوم على الفرص التي أهدرها لاعبو فريقه. وقال في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء إن استغلالها كان سيجعل الفريق في موقف أفضل من الحالي، إذ يحتل الجزيرة المركز الثاني برصيد أربع نقاط، فيما يتصدر الشباب السعودي المجموعة برصيد 10 نقاط، وبات قريباً من حسم التأهل المباشر كأول المجموعة، ولدى كل من مومباي سيتي الهندي والقوة الجوية العراقي على التوالي أربع نقاط أيضاً.

وأكد كايزر أن فريقه في لقاء مومباي، أول من أمس، كان قريباً من الفوز لولا الفرص المهدرة، وقال: «أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد، وصنعنا أربع فرص محققة للتسجيل في مرماهم، لكننا لم نوفق في الاستفادة منها، وهذا هو سبب عدم حصولنا على النقاط الكاملة في اللقاء، لقد أشركنا العديد من اللاعبين الشبان الذين قدموا أداءً جيداً، لكن يجب أن نكون أكثر حسماً أمام المرمى للفوز في دوري الأبطال، حيث المستوى عالٍ».

واعتبر المدرب الهولندي أن منافسه الهندي لم يشكل خطورة، مضيفاً: «لقد سنحت لهم فرصة واحدة تصدى لها حارس مرمانا علي خصيف، عموماً بالنسبة لي لقد كانت المباراة إيجابية بشكل عام، الأمر الوحيد الذي كان ينقصنا هو تسجيل الأهداف».

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل المجموعات الخمس، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني، ولايزال أمام الجزيرة فرصة حسم بطاقة التأهل عبر أفضل الثواني، إذ في رصيده حالياً أربع نقاط مع تبقي جولتين فقط على نهاية مرحلة المجموعات.

وحول المواجهة القادمة التي تنتظر الفريق أمام القوة الجوية، قال مارسيل كايزر: «يجب أن نتخذ القرار الصحيح هجومياً، وأن ننجح في تسجيل الأهداف، وأتمنى أن نستطيع تحقيق ذلك في المباراتين المقبلتين».

أرقام الجزيرة في المباريات الأربع

الجزيرة × القوة الجوية

6 تسديدات تسديدة واحدة على المرمى تسديدتان مصدودتان

الجزيرة x الشباب السعودي

7 تسديدات تسديدة واحدة على المرمى صفر تسديدة مصدودة

الجزيرة x مومباي سيتي

13 تسديدة 5 تسديدات على المرمى 6 تسديدات مصدودات

الجزيرة x مومباي سيتي

13 تسديدة 6 تسديدات على المرمى 3 تسديدات مصدودات

خصيف نجم مباراة مومباي سيتي

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حارس مرمى فريق الجزيرة، الدولي علي خصيف، نجماً لمباراة فريقه أمام مومباي سيتي الهندي، وذلك بعد تألقه في التصدي للهجمات المتتالية على مدار شوطي اللقاء.

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