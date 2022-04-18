«كاسكيديان» يهدي «غودولفين» لقب «آول إيجد ستيكس» الأسترالي

المصدر: جوني جبور ■ دبي

أهدى الجواد «كاسكيديان» إسطبلات «غودولفين»، بإشراف المدرب جميس كمنغز، لقب سباق «آول إيجد ستيكس» لخيول الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، والذي جرى أول من أمس لمسافة 1400 متر على مضمار «رويال راندويك» الأسترالي.

وشهد المضمار مواصلة خيول «غودولفين» انتصاراتها، بفوز «كمنتاري»، بإشراف المدرب ذاته بلقب «هول مارك ستيكس»، الذي جرى في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، وخصص لخيول الفئة الثالثة «جروب3».

وأضاف «كاسكيديان» بلقب «آول إيجد ستيكس» انتصاره الثاني في سباقات «جروب 1» بعد تتويجه العام الماضي في سباق «دونكاستر مايل»، كما أضاف فوزه الرابع في سباقات «ستكيس» ذات التصنيف الرفيع، والثامن في مسيرته بعالم السباقات.

ونجح الفارس جيمس مكدونالد، في قيادة «كاسكيديان» لتخطي عقبة المسافة القصيرة والأرضية الثقيلة، بالبقاء قريباً من كوكبة المقدمة، قبل إطلاق العنان له في المراحل الأخيرة من السباق، وقطع خط النهاية بالمركز الأول، محققاً زمناً بلغ دقيقة و26 ثانية وجزأين من الثانية.

في جانب آخر، أعلنت «وايلد بيوتي» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، جاهزيتها لتحقيق أهداف كبرى في الموسم الجديد، بعد أن استهلت ظهورها الأول بالموسم، بالفوز في سباق «دبي ديوتي فري ستيكس» لخيول «جروب 3»، الذي جرى أول من أمس، لمسافة 1400 متر عشبي على مضمار «نيوبري» البريطاني.

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