«العربي» و«أبوظبي» يحرزان لقبي الأشبال والناشئين في سباق أم القيوين للدراجات

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

نظّم اتحاد الدراجات، مساء أول من أمس، سباق أم القيوين للدراجات للأشبال والناشئين، والذي شهد مشاركة 119 دراجاً من 13 نادياً، ولمسافة 30 كم، حيث عاد لقب الأشبال إلى فريق العربي، بينما توج فريق أبوظبي بلقب الناشئين. وشهد السباق أيضاً حضوراً كبيراً من مسؤولي الأندية في ختام سباقات هذه المرحلة العمرية، وبحضور رئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، والذي قام بتتويج الفائزين في الفئتين بنهاية السباق.

وأسفر سباق الأشبال الذي امتد لـ15 كم، وبمشاركة 63 دراجاً، عن فوز دراج النادي العربي عبدالرحمن الجاروف بالمركز الأول بزمن 26.44 دقيقة. وفي سباق الناشئين الذي امتد لمسافة 30 كم، وشهد مشاركة 56 دراجاً من 13 نادياً، نجح دراج نادي أبوظبي نيكولاي إسيموفيج في الفوز بالمركز الأول.

وأشاد منصور بوعصيبة، في تصريح لـ«الإمارات اليوم» بالسباق، وبعدد المشاركين واتساع قاعدة اللعبة في الأندية، كما توجه بالشكر إلى الأندية الأعضاء في اللعبة، على اهتمامها بهذه الفئة من خلال التدريبات المستمرة والحرص على المشاركة في كل البطولات المحلية، وهو ما يسهم بالتأكيد في قوة المنتخبات الوطنية في المستقبل.

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