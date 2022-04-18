دبا الفجيرة بطلا لدوري الدرجة الأولى.. والبطائح يقترب من "المحترفين"

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

اصبح دبا الفجيرة رسميا بطلا للموسم 2021-2022 لدوري الدرجة الأولى، بعد التعادل مع مضيفه دبا الحصن بهدف لمثله في المباراة التي اقيمت مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 28 لدوري الدرجة اللأولى ووصوله للنقطة 69 قبل جولتين من ختام بطولة الدوري، بينما اقترب البطائح من التأهل للعب في الموسم المقبل لدوري ادنوك للمحترفين بعد فوزه على الرمس (4-1) محتلا المركز الثاني برصيد 61 نقطة، فيما تراجع العربي للمركز الثالث برصيد 60 نقطة بعد تعادله مع ضيفه الحمرية (1-1) واصبح رصيد دبا الحصن 57 والحمرية 51.

كما فاز الفجيرة على فريق "ستي" بهدفين لهدف ليصبح رصيد الفجيرة 43 نقطة.

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