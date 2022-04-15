تعديل موعد المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم تعديل موعد إقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2021-2022، لتقام الجمعة 27 مايو المقبل، في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين بدلاً من الموعد السابق 11 مايو.

يذكر أن نهائي أغلى البطولات هذا الموسم سيكون بين فريقي الوحدة والشارقة.

وجاء اختيار الموعد الجديد دعماً من اتحاد الكرة للمنتخب الوطني، ولتوفير فترة زمنية مناسبة لإعداده بالصورة المطلوبة قبل مواجهة نظيره الاسترالي في مباراة الملحق الآسيوي, التي ستقام في السابع من يونيو في قطر، حيث يتأهل الفائز من هذه المباراة لمواجهة منتخب بيرو في 14 من الشهر ذاته في الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وشهدت الأيام الماضية اجتماعات تنسيقية بين إدارتي المسابقات والمنتخبات الوطنية بالاتحاد ومسؤولي رابطة المحترفين الإماراتية بحضور الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب المنتخب الوطني، وذلك للتشاور ووضع الأجندة المناسبة لمباريات الجولات المتبقية من دوري أدونك للمحترفين ولمعسكر المنتخب الذي سيقام يوم 24 مايو من دون لاعبي طرفي المباراة النهائية للمسابقة الأغلى، حيث سيلتحقون بتجمع الأبيض يوم 28 من الشهر نفسه.

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