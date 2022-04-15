مدرب ليفربول يخشى «عقدة ملك الكؤوس» في أبطال أوروبا

المصدر: لندن ■ رويترز

قال مدرب ليفربول يورغن كلوب إن منافسه فياريال بقيادة المدرب أوناي إيمري «ملك الكؤوس» استحق مكانه في الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وتعادل ليفربول 3-3 مع ضيفه بنفيكا في إياب دور الثمانية، أول من أمس، ليعبر إلى قبل النهائي بالفوز 6-4 في النتيجة الإجمالية. وصعد ليفربول لمواجهة فياريال الذي حقق مفاجأة كبيرة بإقصاء بايرن ميونيخ من دور الثمانية. ويخشى كلوب من «عقدة إيمري الأوروبية»، التي سبق وعاناها سابقاً.

وقال كلوب: «تابعت النتائج، المباراة كانت رائعة. شاهدت مقتطفات، لكن من أجل الفوز على يوفنتوس وبايرن ميونيخ فهذا يعني أنك تستحق مكانك في الدور قبل النهائي.» وأضاف: «إيمري ملك مباريات الكؤوس، ما يفعله لا يصدق. لكني بحاجة إلى بعض الوقت للاستعداد بشكل لائق».

ونال إيمري لقب الدوري الأوروبي ثلاث مرات مع إشبيلية، قبل أن يقود فياريال إلى لقب البطولة ذاتها في الموسم الماضي، كما نال أربعة ألقاب في الكؤوس المحلية مع باريس سان جيرمان. ولم ينسَ كلوب فوز إيمري عليه في نهائي الدوري الأوروبي 2016، حين كان إيمري وقتها مدرباً لإشبيلية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news