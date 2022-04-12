المنتخب بطلاً لأول كأس بادل تنس خليجية في دورة ند الشبا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ظفر المنتحب الوطني بلقب أول بطولة خليجية للبادل تنس، من خلال النسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية»، التي تنظّم بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشعار «قدرات لا حدود لها».

وتَوّج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، المنتخب الوطني بأول كأس خليجية للبادل تنس، بحضور الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي.

وحضر التتويج النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، خليفة يوسف خوري، ونائب الرئيس الثاني للاتحاد، إسماعيل الهاشمي، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبادل تنس.

وفاز المنتخب الوطني بالبطولة بتغلبه على منتخب قطر في النهائي (2-صفر) حيث فاز الثنائي الإماراتي عمر بهروزيان وعبدالله أهلي على الثنائي القطري عبدالله الحجي ومحمد عبدالله، بنتيجة 4-6 و6-3 و5-1 في المباراة الأولى، وفاز الثنائي الإماراتي محمد الجناحي وحمد الجناحي على الثنائي القطري جابر المطوع ومحمد الكنجي في المباراة الثانية بنتيجة 6-3 و2-6 و6-4، وبذلك حصل المنتخب القطري على المركز الثاني في منافسات الرجال، وحل المنتخب الكويتي في المركز الثالث، بعد فوزه على منتخب البحرين في مباراة تحديد المركز الثالث (2-1).

كما توج المنتخب العماني للسيدات بلقب البطولة في فئة السيدات، بعد فوزه على منتخب الإمارات، الذي حصل على المركز الثاني، وحلّ المنتخب الكويتي في المركز الثالث.

• المنتخب فاز في النهائي على قطر 2-صفر.. وتوج باللقب.

• المنتخب العماني يظفر بلقب بطولة السيدات في البادل تنس بعد فوزه على الأبيض الإماراتي في المباراة النهائية.

فهود زعبيل يواصل التألق في «الطائرة»

فاز فريق فهود زعبيل في منافسات بطولة الكرة الطائرة على فريق بن ثاني، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وكانت النتيجة كالآتي: (22-25، و25-21، و25-21، و25-20)، وتم اختيار اللاعب يموند جي من فريق فهود زعبيل أفضل لاعب في المباراة، وأدار تحكيم المباراة الحكمان محمد الدوله وحامد الروسي. وبذلك تصدر فريق فهود زعبيل ترتيب الفرق في المجموعة الأولى، برصيد 5 نقاط، وهي الأعلى بين جميع الفرق في البطولة، حيث فاز في جميع المباريات التي خاضها، وتمكن من تسجيل 208 نقاط، واستقبل 190 نقطة، وهبط فريق بن ثاني في الترتيب إلى المركز الثالث، بعدما كان متصدراً الأسبوع الماضي.

وفي المباراة الثانية تغلب فريق المفاجأة على فريق إتش إم إس بثلاثة أشواط نظيفة، وكانت النتيجة كالآتي: (25-21، و25-16، و26-24)، وتم اختيار اللاعب ديمونتي مارتينيز من فريق المفاجأة أفضل لاعب في المباراة التي أدار تحكيمها علي حميد وخالد راشد.

وحلّ فريق المفاجأة ثانياً في الترتيب برصيد 4 نقاط، حيث سجل 177 نقطة، واستقبل 172 نقطة، وكان قد خسر مباراته السابقة من فريق بن ثاني بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

الطاير راعٍ رئيس للدورة

واصلت شركة الطاير للسيارات حضورها المميز في الدورة، وجددت وجودها ضمن الرعاة الرئيسين، بتقديم أحدث السيارات لتوزيعها جوائز مجانية، من خلال السحوبات المفتوحة لجمهور الدورة.

ووقع عقد الرعاية في مقر مجلس دبي الرياضي، أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، سعيد حارب، ومن شركة الطاير للسيارات، منى حسن سعدون. وأكد حارب اعتزازه باستمرار وجود شركة الطاير للسيارات راعياً رئيساً للدورة منذ انطلاقتها، وهو الأمر الذي يجسّد مكانة الدورة على صعيد المجتمع، وحرص الشركة على دعم أهداف الدورة الرياضية والمجتمعية، ومكافأة جمهورها الوفي من الأفراد والعائلات الذين يزينون قاعات اللعب، ويلهبون حماسة المشاركين بالتشجيع والتحفيز.

وقدّمت شركة الطاير للسيارات 4 سيارات فورد، ليتم توزيعها على الجمهور، وقد تم السحب على السيارة الأولى وهي فورد توروس يوم 10 أبريل بعد نهائي البطولة الخليجية للبادل تنس، فيما سيتم السحب على السيارات الثلاث المتبقية على النحو الآتي: فورد توروس 2022 يوم 16 أبريل، فورد سكيب 2022 يوم 17 أبريل، فورد إيدج 2022 في 18 أبريل.

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