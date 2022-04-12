«ماستر أوف ذا سيز» يطلب لقب «أبريل أوف سيفتون» في افتتاح مهرجان «كريفن»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

يتأهب الجواد «ماستر أوف ذا سيز» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، اليوم، إلى العودة لمسار «راولي مايل» في مضمار «نيوماركت» البريطاني العريق، حين يطلب لقب سباق «أبريل أوف سيفتون سيتكس»، المخصص لخيول الفئة الثالثة «جروب 3»، ضمن اليوم الافتتاحي من مهرجان «كريفن» لسباقات الخيول.

ويطمح «ماستر أوف ذا سيز» البالغ من العمر أربع سنوات، في افتتاحية موسمه الجديد، إلى انتزاع الانتصار الرابع في مسيرته التي استهلها على مضمار «نيوماركت» ذاته بانتصارين في عمر السنتين عام 2020، من ضمنها الفوز بسباق «سوبر لايف ستيكس» لخيول «جروب 2»، واتبعها أبريل الماضي بالفوز الثالث في مسيرته وحصده لقب «كريفين ستيكس» لخيول «جروب 3».

وعلى المضمار ذاته، وفي وقت مبكر من الحفل، تدفع «غودولفين» بالمهر «نيو سينس» تحت إشراف ذات المدرب، للمشاركة في سباق «يوروبين فري هانديكاب» لخيول فئة «ليستد» لمسافة سبعة فيرلونغ «1400 متر عشبي» ويعدّ تحضيرياً لـ«2000 غينيز» البريطاني.

ويدخل «ماستر أوف ذا سيز» في «أبريل أوف سيفتون سيتكس» تحدي مسافة تسعة فيرلونغ «1800 متر عشبي»، بعد أن حقق إنجازاته السابقة على مسافات أقصر تدرّجت بين 1400 و1600 متر، ويواجه نجم «غودولفين» في عودته إلى مسار «راولي مايل» في «نيوماركت» سبعة من نخبة جياد المسافات المتوسطة، يبرز منها الجواد «كاتش توينتي تو» لمالكه «إيه تشادا» وإشراف المدرب جان شابلي، القادم من المضامير الجنوب إفريقية، وحلوله وصيفاً في مشاركتيه الأخيرتين في سباقات الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً. وعلق مدرب «غودولفين»، شارلي آبلبي، على حظوظ «ماستر أوف ذا سيز»، بقوله في تصريحات صحافية: «قدم (ماستر أوف ذا سيز) أفضل أداء له على مسار (راولي مايل)، وهذه هي المشاركة الأولى له لهذا الموسم، ونشعر بارتياح من سير تدريباته، والأرضية تبدو ملائمة، ونتوقع أن يقدم أداءً رفيعاً».

وعن مشاركة «نيو سينس» في «يوروبين فري هانديكاب»، أضاف آبلبي: «قدم مستواه الأفضل، سيكون حاضراً بقوة للمنافسة على اللقب».

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