اتحاد الكاراتيه يعتمد المشاركات الدولية للمنتخب.. ويعيّن مدرباً جديداً لـ «الكاتا»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

اعتمد اتحاد الكاراتيه مشاركة المنتخبات الوطنية في بطولة الدوري العالمي «البريميرليغ» في البرتغال، خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل الجاري، وتتبع بالمشاركة في البطولة الآسيوية في أوزباكستان، خلال الفترة من 27 إلى 31 يوليو 2022، قبل أن يوكل الاتحاد مهمة تدريب منتخبات «الكاتا» إلى المدرب الجديد، التركي يورغاي يورت.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده اتحاد الكاراتيه، أول من أمس، في مقره بدبي، وحضره رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي. وناقش الاجتماع جدول الأعمال، وجاء بتوصيات وقرارات عدة، بداية من الاطلاع على قرار رئيس الهيئة العامة للرياضة رقم (33) لسنة 2022 بشأن اللائحة المالية للاتحادات الرياضية، وتم خلاله مخاطبة الإدارة المالية للاتحاد بوضع سياستها المالية للتوافق مع لائحة الهيئة والالتزام بها، قبل الانتقال لاعتماد مشاركة المنتخبات الوطنية في الدوري العالمي بالبرتغال، وبطولة آسيا في أوزباكستان، والاطلاع على السيرة الذاتية للمدرب التركي الجديد لـ«الكاتا»، تورغاي يورت، والموفقة على تعينيه مدرباً للمنتخب.

وتم تشكيل لجنة لبحث كيفية تنمية موارد الاتحاد ووضع سياستها للمرحلة المقبلة برئاسة النائب الأول لرئيس الاتحاد راشد آل علي.

وتمت مناقشة وضع تصور لبطولات الجاليات، لإضافتها إلى بطولات الموسم الرياضي المقبل لاتحاد الكاراتيه 2022-2022، والتوصية بإقامتها بشروط خاصة لضمان نجاحها، قبل الانتقال إلى اعتماد المجلس تشكيل اللجان العاملة الجديدة للاتحاد في الدورة الانتخابية 2020 وحتى 2024، وهي: اللجان الفنية والاختبارات والمنتخبات الوطنية والمسابقات والإعلام والحكام والحوكمة والتخطيط الاستراتيجي والتسويق والاستثمار والأمن والسلامة والتنظيم ولجنة المرأة.

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