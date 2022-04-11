الولايات المتحدة تتصدر جدول الميداليات في ختام مونديال دبي للمبارزة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتمت منافسات بطولة العالم للمبارزة للشباب والناشئين، بصدارة للولايات المتحدة الأميركية لجدول الميداليات في البطولة التي شهدت مشاركة 103 دول بـ 1644 لاعباً ولاعبة، تنافسوا طوال 9 أيام في مجمع حمدان الرياضي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي.

وجمعت الولايات المتحدة مع نهاية أيام البطولة، 6 ذهبيات و3 فضيات و6 برونزيات، لتتوج بطلة لمونديال المبارزة، فيما جاءت إيطاليا في المركز الثاني بذهبيتين وفضيتين و4 برونزيات، وتلاها ألمانيا بذهبية وفضيتين وبرونزية، وفرنسا اليابان بذهبية وفضية و4 برونزيات، واليابان بذهبية وفضية و3 برونزيات.

ثم المجر ذهبية وفضية وبرونزيتين، وإسرائيل بذهبية وفضيتين، ومصر بذهبية وفضية وبرونزية، وتركيا وأوزبكستان وهونغ كونغ، بذهبية وبرونزية لكل منهم، وكندا بذهبية، وأوكرانيا وبريطانيا وكوريا الجنوبية، بفضية وبرونزيتين لكل منهم، وأخيراً رومانيا وبولندا، ولكل منهما فضية واحدة.

وكان اليوم الأخير من مونديال المبارزة، قد شهد فوز مصر وإسرائيل، بذهبيتي مسابقة سيف المبارزة للشباب والشابات، بمشاركة 42 فريقًا للرجال، و33 فريقًا نسائيًا، وذلك في ختام 18 مسابقة شهدتها البطولة.

ونال المنتخب المصري، الميدالية الذهبية لفرق الشباب، بعد تغلبه في المباراة النهائية 45-40، على منتخب الولايات المتحدة، والذي نال الفضية، وكانت الميدالية البرونزية من نصيب فرنسا، بفوزها على سويسرا 45-39، لترفع مصر من حصيلة ميدالياتها في البطولة، بعدما سبق وفاز منتخبها لسلاح السيف للشباب للفرق، بالميدالية البرونزية، وأحرز لاعبها محمد ياسين، فضية منافسات الفردي لسلاح سيف المبارزة للشباب.

فيما نال منتخب إسرائيل، ذهبية الفرق للشابات، بفوزها في المباراة النهائية 45-42، على منتخب بولندا، والذي نال الفضية، وذهبت الميدالية البرونزية للولايات المتحدة الأمريكية، بفوزها على السويد بنتيجة 45-43.

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