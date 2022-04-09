الأوزبكي يعقوبييف بطل «الخاطف» في دولية الشارقة للشطرنج

المصدر: سيد مصطفى-الشارقة

حقق الأستاذ الدولي الكبير الأوزبكي نادربيك يعقوبييف لقب بطولة الشارقة الدولية للشطرنج الخاطف بنسختها السابعة والعشرين التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 200 لاعبا ولاعبه من 35 دولة واستمرت منافساتها على مدار ثلاثة أيام.

وتمكن البطل الاوزبكي من جمع ثمان نقاط من أصل تسع جولات وبواقع 7 انتصارات وتعادلين، فيما جاء بالمركز الثاني وبنفس الرصيد من النقاط الأستاذ الدولي الكبير المولدافي فايوريل لورداتشيسكو، وجاء الأستاذ الدولي الكبير الأوزبكي جواهر سينداروف بالمركز الثالث برصيد 8 نقاط أيضاً وابتعد هو والمولدافي فايوريل عن صاحب المركز الأول بفارق نقاط كسر التعادل، وحل بالمركز الرابع الأستاذ الدولي الفلبيني أوليفر ديماكيلينغ برصيد 7.5 نقطة، وجاء المخضرم الهولندي الاستاذ الدولي الكبير ايفان سوكولوف بالمركز الخامس، فيما جاء بالمركز السادس الأستاذ الدولي الكبير الصربي ايغور ميلادينوفيتش.

وكانت بطولة الشارقة للشطرنج السريع قد اختتمت أول من أمس وحقق لقبها لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن متفوفاً على العديد من الأساتذة الدوليين الكبار.

وأكد الشيخ سعود المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أن البطولة في نسختها 27 حققت نجاحاً تنظيمياً عال المستوى باستقطابها لأفضل لاعبي الشطرنج على مستوى العالم، لافتا إلى أن رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أسهمت دوماً في تحقيق النجاح المنشود لأي تظاهرة عالمية والتي بدورها تبرز الوجه الحضاري والرياضي والسياحي لإمارة الشارقة.

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