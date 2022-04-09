النصر والوصل يدشنان كأس السلة بالفوز على الوحدة والبطائح

المصدر: جوني جبور - دبي

دشن فريقا النصر والوصل مشوارهما في كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة، بالصورة المثلى، عقب الانتصار المستحق الذي حققهما الفريقان في الجولة الثانية من الدور التمهيدي، جاء لـ "العميد" على حساب البطائح بنتيجة "76-67"، ولـ "الإمبراطور" على حساب الوحدة بواقع "72-67".

وأسفرت نتائج الجولة، عن دخول النصر وبرصيد النقطتين، في شراكة على صدارة المجموعة الأولى مع شباب الأهلي المرتاح في هذه الجولة، فيما تجرع البطائح هزيمته الثانية عقب خسارته الثلاثاء الماضي في الجولة الافتتاحية من الدور التمهيدي أمام "فرسان دبي" جاءت بواقع "84-99".

وبالصورة ذاتها، فرض الوصل نفسه شريكاً على صدارة المجموعة الثانية من الشارقة المرتاح في هذه الجولة، وذلك برصيد النقطتين لكل منهما، فيما تلقى الوحدة خسارته الثانية عقب تعثره في جولة الافتتاح أمام "الملك" بواقع "50-68".

واختتم فريقا الوحدة والبطائح مشوارهما في الدور التمهيدي، على أن يسدل فريقا النصر والوصل في التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل مشوارهما في التمهيدي، حين يلتقي "العميد" مع شباب الأهلي في قمة المجموعة الأولى في لقاء يقام على صالة نادي الوصل، على أن تستضيف صالة نادي شباب الأهلي في التوقيت ذاته لقاء قمة المجموعة الثانية الذي يجمع "الإمبراطور" مع الشارقة.



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