سيطرة إماراتية على «ذهب» القوس والسهم في «ند الشبا»

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

فرض أبطال الإمارات سيطرتهم على منافسات القوس والسهم، ضمن فعاليات النسخة التاسعة لدورة ند الشبا الرياضية. وعلى مستوى «القوس المركب» للرجال، توج محمد علي الشحي بالميدالية الذهبية، ضمن الفئة المخصصة لأصحاب الهمم. وحل حبيب البلوشي وجمال بدواوي، في المركزين الثاني والثالث، ونالا الفضية والبرونزية على التوالي.

وفي فئة القوس المركب للرجال فوق 18 سنة، فاز المصري عمرو غانم بالميدالية الذهبية، وحصل الهندي نيشانث فينود على الفضية، فيما نال الإماراتي أيوب عبدالكريم البرونزية.

وشهدت منافسات فئة القوس الأولمبي سيطرة إماراتية على كل الميداليات، إذ فاز في فئة الرجال فوق 18 سنة بالميدالية الذهبية، سعود راشد، وحصل سلطان الكتبي على الفضية، وعبيد الحمادي على البرونزية. وفي القوس الأولمبي للسيدات فوق 16 سنة، فازت عائشة آل علي بالذهبية، وحصلت فاطمة البلوشي على الفضية، وحصة العوضي على البرونزية.

وفي منافسات القوس الأولمبي لفئة الشباب من 14 إلى 17 سنة، فاز الفرنسي عبدالرحمن سيتي بالذهبية، وحصل حسن إبراهيم من جزر القمر على الفضية، فيما عادت البرونزية إلى الإماراتي خليفة الكعبي.

وضمن منافسات القوس الأولمبي لفئة المدربين رجال، فاز السوداني مجاهد آدم بالذهب، وعادت الفضة للمصري أسامة الجميزي، فيما نال المصري أحمد نبيل البرونزية.

من ناحية أخرى، انضم مركز تداوي الطبي إلى رعاة النسخة التاسعة من دورة ند الشبا الرياضية، ليُصبح راعياً رسمياً لبطولة القوس والسهم، وشريكاً استراتيجياً للدورة.

ويقوم المركز بإجراء الفحوص الطبية للرياضيين المشاركين والعاملين في تنظيم الدورة، إلى جانب توفير فريق طبي يقدم خدمات الدعم. ووقع اتفاقية الرعاية أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ورئيس مجلس إدارة مجموعة تداوي الطبي، مروان إبراهيم الحاج ناصر.

وتتواصل اليوم منافسات البطولة الخليجية للبادل تنس، التي تقام في قاعة البادل تنس بمجمع ند الشبا، إذ يلتقي المنتخب الوطني مع عمان الساعة 8:30 مساء، على الملعب رقم 3، كما يلتقي المنتخب السعودي مع البحريني في التوقيت ذاته على الملعب رقم 4.

وفي نتائج، أول من أمس، في دور الـ16 لفئتي المستوى المتقدم والمبتدئين، تأهل الثنائي خافيير غارسيا ومارتن نوشيز، والثنائي روبيرتو رودريغيز وأنطونيو توني، كما تأهل إكسفير دي بينيتو وجاكوب بيريز، وخالد الشامسي وعبدالله ريان. ولحساب فئة المبتدئين، تأهل الثنائي زايد المهيري وفارس المندوس، وعبيد الهاجري وأحمد الحرسوسي.

«الجوارح» يتحدى «الإمبراطور» في «الطائرة» اليوم

تشهد بطولة الكرة الطائرة، التي تقام في الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي، اليوم، مواجهتين، تجمع الأولى فريق الجوارح مع الإمبراطور في الـ9:30 مساء، كما يلتقي زعبيل مع إسبيدر تيم، الساعة 12:30 مساء.

كما تقام اليوم أربع مباريات في بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، التي تقام في نادي دبي لأصحاب الهمم، ويلتقي مؤسسة دبي للإسعاف مع بلدية دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مع نادي خورفكان للمعاقين، ويلتقي هيئة الطرق والمواصلات بدبي مع مركز وريزيدانس البستان، والقيادة العامة لشرطة دبي مع نادي الثقة للمعاقين.

• «تداوي الطبي» ينضم إلى رعاة النسخة التاسعة من دورة ند الشبا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news