يعقوب السعدي معلقا على موضوع شاهين: اللاعب عندما يستدعى للمنتخب يكون ملزما بارتداء قميصه

المصدر: الإمارات اليوم

قال رئيس قنوات أبوظبي الرياضية ومقدم برنامج " الشارع الرياضي" على القناة، يعقوب السعدي، معلقا على حديث رئيس شركة الشارقة لكرة القدم عبدالله العجلة خلال حوار سابق أجرته معه القناة في موضوع لاعب الشارقة شاهين عبدالرحمن أن "اللاعب عندما يستدعى للمنتخب يكون ملزما بارتداء قميصه". واصفا ذلك بانه يعد فخرا لأي لاعب أن يرتدي قميص منتخب الإمارات، وأنه يجب عدم نشر ثقافة مختلفة في هذا الخصوص.

يذكر أن لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم كانت عاقبت أخيرا لاعب الشارقة شاهين عبدالرحمن بإيقافه أربع مباريات وتغريمه 200 الف درهم بداعي خروجه مرتين من معسكر المنتخب دون إذن.

وأضاف السعدي خلال برنامج الشارع الرياضي:" هناك شيء في الحوار استفزني بشكل كبير، وأتصور أستفز الكثيرين، أنه عندما يأتي رجل إداري أو رئيس شركة كرة قدم ويقول إن اللاعب المحترف ليس ملزم باللعب في المنتخب، وأنه ليس هناك قانون يلزمه باللعب للمنتخب".

وتابع: هناك قانون ولائحة أنه عندما يستدعى اللاعب للمنتخب، فإنه غصبا عنه ملزم باللعب للمنتخب، وهذا فخر لأي لاعب أن يرتدي قميص منتخب الإمارات، ويجب ألا ننشر ثقافة مختلفة، بان اللاعب غير ملزم باللعب للمنتخب ".

وقال أيضا:" إذا كانت مشكلة شاهين هي مشكلة مع الجهاز الفني أو الجهاز الإداري، فإنه لا أحد يعرف حتى الآن أين المشكلة أصلا، نظرا لكون أن اتحاد الكرة لم يخرج بيبان واضح، وكذلك اللاعب، وأن كل أحد يقول شيئا مختلفا عن الآخر، وكل واحد في الشارع الرياضي يفسر الأمور على (كيفه)".



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