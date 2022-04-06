«طائرة النصر» تحقق 3 ألقاب في موسم واحد.. الهاشمي: نتمنى عودة الأندية الأخرى

المصدر: معاذ كمبال ■ دبي

أعرب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، عبدالرزاق الهاشمي، عن سعادتهم بتتويج فريق الكرة الطائرة بلقب كأس رئيس الدولة في المباراة النهائية، أول من أمس، على حساب شباب الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين، مشيداً بالدعم الكبير الذي يحظى به النادي من قبل رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم.

وقال الهاشمي في تصريحات صحافية عقب حصول لاعبي العميد على الكأس والميداليات الذهبية، إن التتويج بثلاثة ألقاب في موسم واحد يتطلب منهم المزيد من العمل في الموسم القادم، مضيفاً: نحن نترقب الموسم المقبل، يجب أن تكون تجهيزاتنا أكبر، كما نتمنى أن تعود الأندية الأخرى للبطولات.

وكان العميد جرّد شباب الأهلي من لقب كأس رئيس الدولة في المباراة النهائية، كما فاز عليه في نهائي كأس نائب رئيس الدولة وفي كأس السوبر، ليتوج بذلك بثلاثة ألقاب من أصل أربعة، علماً بأن العميد كان قريباً من السيطرة على جميع ألقاب الموسم، لكنه خسر بطولة الدوري أمام شباب الأهلي.

الاتحاد يدرس مقترحاً لتنظيم «كأس الخمسين»

أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، عبدالله الدرمكي، أن المشاورات جارية في الوقت الحالي لاستحداث بطولة كأس الخمسين للكرة الطائرة، تماشياً مع الاحتفالات الخاصة بـ«عام الخمسين»، مشيراً إلى أن البطولة ستقام مع بداية الموسم القادم. واعتبر رئيس الاتحاد أن الموسم الحالي كانت المنافسة فيه مفتوحة من عدد من الأندية مقارنة بالموسم الماضي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news