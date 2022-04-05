سعيد بن مكتوم وميندونكا إلى دور الـ 16 في «بادل تنس» دورة ند الشبا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تأهل الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وسيباستياو ميندونكا إلى دور الـ16 في بطولة البادل تنس، التي تقام ضمن فعاليات النسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية»، الدورة الأكبر من نوعها التي تنظم بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وتمكن سعيد بن مكتوم وميندونكا من حسم المباراة أمام سليم مختاري وعمر صوايا، بعد مباراة قوية، ورغم خسارة المجموعة الأولى إلا أنه استطاع تعويض الفارق بعد الجولة الثانية، ليخطف المباراة بعد الفوز في شوط كسر التعادل، لتنتهي المباراة بنتيجة (5-7 و6-4 و10-8).

كما تأهل من بقي المباريات خافيير جارسيا ومارتين نوشيز، بعد فوزها على حمد المازمي وسيف بن عبود علي بنتيجة (6-صفر و6-1)، وتأهل سامي السيد وخافير ماسون بعد فوزهما على حمد عبدالله وأدريان شاميزو بنتيجة (7-5 و6-3)، وتأهل الثنائي ماكسيم مورين وبيل ريلات، وروبيرتو رودريجوز و أنتونيو كاردونا، وعيسى المرزوقي وديفد بوزو، وسجل تأهله أيضاً الثنائي سعيد محمد المري ومحمد سعيد المري، وفرانشيسكو وجافير رودريجوز، والثنائي رانجان باراديب وماكس بيكارد، والثنائي روك باليستر وروبين دي لا ريد، والثنائي عمار العوضي أحمد وفارس الحمادي، والثنائي خافيير دي بينيتو وجاكوبو بيريز.

وتأهل خالد الشامسي عبدالله وزميله ريان ويات، وتأهل الثنائي أندريس روجاس وبيدرو روجاس، والثنائي يوسف الفيلي يوسف وزميله مروان خوري خوري، وتأهل الثنائي سيرجيو لكاردو الكوريسا وجابريل إسبيليتا فونت.

• سعيد بن مكتوم وميندونكا حسما لقاء سليم مختاري وعمر صوايا في شوط كسر التعادل.

7 ذهبيات و3 فضيات و6 برونزيات إماراتية في «الجوجيتسو»

شهدت منافسات الجوجيتسو أداء فنياً عالياً وتألقاً كبيراً للاعبين الإماراتيين، الذين تقلدوا سبع ميداليات ذهبية وثلاث فضيات وست برونزيات، وسط أجواء حماسية، حضرها أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة، ومدير الدورة حسن المزروعي، وعضو مجلس اتحاد الإمارات للجوجيتسو يوسف عبدالله البطران.

وفاز عبدالعزيز الحمادي بالميدالية الذهبية في فئة الأساتذة فوق 30 سنة للرجال وزن 62 كيلوغراماً للحزام الأزرق والبفنسجي، والفلبيني نوربيرت أجباوان بالفضية، وحص محمد البستكي بالميدالية البرونزية. وفي وزن 72 كلغم فاز الروسي شيرجيسخانوف دزامبول بالميدالية الذهبية، والأفغاني وحيد الله عمران بالفضية، والبريطاني ماثيو دامز بالبرونزية. وفي وزن 85 كلغم فاز الأزربيجاني فيرودين ناسيروف بالميدالية الذهبية، والروسي جادزيف كاميل بالفضية، والفرنسي ألاستون ياو بالبرونزية. وفي وزن 100 كلغم فاز الفرنسي إسماعيل الرازوي بالميدالية الذهبية، وحصل الإماراتي مصعب محمد على الفضية، والأوزبكي محمد راخيموف على البرونزية.

وفي فئة الأساتذة للحزام البني والأسود لوزن 72 فاز البرازيليون دييجو ميديروس مارينهو وثياجو ماركيز وفرانسيسكو دييجو بالميداليات الثلاث، وفي وزن 85 كلغم فاز البرازيلي فلافيو فيانا الميدالية الذهبية، والبرازيلي روجيريو ماسيل بالفضية، والروسي جافوروف مارات بالبرونزية، وفي وزن 100 كلغم فاز البرازيليون بابلو أراجاو وباولو بينتو وأنتونيو بينادو بالميداليات الثلاث.

وفي فئة الرجال فوق 18 سنة للحزام البني والأسود وزن 62 فاز الروسي أجاشيرينوف أرتور بالميدالية الذهبية، والبرازيلي فيكتور نونيس سوزا بالفضية، والإماراتي سلطان العويس بالبرونزية، وفي وزن 72 كلغم فاز البرازيليون تياجو برافو وجواو باولو سوزا ووالاس نونيس أوريكو بالميداليات الثلاث بالترتيب، وفي وزن 85 كلغم فاز أيضاً البرازيليون إيتالو أوليفيرا وأندرسون فيرييرا وجيفث ميسكويتا بالميداليات الثلاث بالترتيب، وكذلك في وزن 100 كلغم فاز البرازيليون ريناتو كاردوزو و جولهيرم جوديز و كايو ميندونكا بالميداليات الثلاث.

وفي فئة الرجال فوق 18 سنة للحزام الأزرق والبنفسجي وزن 62 كلغم فاز البرازيلي فيليب سلفا بالميدالية الذهبية، والروسي ريزاف ريزا بالفضية، والفرنسي أيوب ياو بالبرونزية، وفي وزن 72 كلغم فاز البرازيلي كريستيان لارا بالميدالية الذهبية، والروسي ماجوميد إبراجيموف بالفضية، والأيرلندي كاثال بوجو بالبرونزية، وفي وزن 85 كلغم فاز البرازيليون جيفرسون ألفيس جوتو وكادميل فارياس وجوستافو بيرناردو بالميداليات الثلاث، وفي وزن 100 كلغم فاز البرازيلي دينيس سوزا بالميدالية الذهبية، والبرازيلي دانيلو ناسكيمنتو بالفضية، وحصل الأردني فرح بدر على الميدالية البرونزية.

وفاز الإماراتي خالد الشامسي بالميدالية الذهبية في فئة الناشئين 16 و17 سنة وزن 62 للحزام الأزرق والبنفسجي، متفوقاً على الأنجولي هيليو كايو، الذي حصل على الميدالية الفضية، والفلبيني بلين تاجودينا الحاصل على الميدالية البرونزية، وفي وزن 73 كلغم فاز البرازيلي كريجور دي أوليفيرا بالميدالية الذهبية، وحصل الإماراتي محمد رضا علي من نادي الوصل على الميدالية الفضية، والإماراتي فهد الحمادي من نادي بني ياس على البرونزية، وفي وزن 85 كلغم فاز البرازيلي تاليس دي سوزا بالميدالية الذهبية، والبرازيلي بيدرو ناسكيمنتو بالفضية، والإماراتي جاسم عبدالله الحوسني على البرونزية.

وفي فئة الناشئات 16 و17 سنة، وزن 52 كلغم فازت الإماراتية رجاء المهيري بالميدالية الذهبية، متغلبة على الفلبينية إليشا ماليلي الحاصلة على الفضية، وفي وزن 75 كلغم فازت الإماراتية سلامة المهيري بالميدالية الذهبية، متفوقة على البرازيلية جيوفانا جوميز التي حصلت على الفضية.

وفي فئة السيدات فوق 18 سنة وزن 55 كلغم للحزام الأزرق والبنفسجي، فازت الإماراتية شما البلوشي بالميدالية الذهبية، والباكستانية حور عبد الوهاب البلوشي بالفضية، والإماراتية روان عبدالله بالبرونزية، وفي وزن 62 كلغم فازت الإماراتية مريم سعيد الظاهري بالميدالية الذهبية، والإماراتية سنا ناصر بالفضية، والإماراتية سارة الصايغ بالبرونزية، وفي وزن 72 كلغم فازت الإماراتية مروة الحوسني بالميدالية الذهبية، والألمانية ساندرا كونكلر بالفضية، والإيرانية شهد كيشتكار بالبرونزية.

«فيرساتشي»..الفندق الرسمي للدورة

انضم فندق فيرساتشي إلى رعاة النسخة التاسعة من دورة ند الشبا الرياضية، حيث أصبح الفندق الرسمي للدورة الرياضية الأكبر من نوعها، التي يتنافس فيها رياضيون من المحترفين والهواة في ثماني بطولات مختلفة.

ووقع اتفاقية الرعاية في مقر مجلس دبي الرياضي أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد المدير التنفيذي للفندق المصنف من فئة خمس نجوم محمد عاطف علي.

وأعرب سعيد حارب عن سروره بانضمام فندق فيرساتشي لشركاء ورعاة دورة ند الشاب الرياضية، وهي الاتفاقية التي تجمع بين دورة رياضية شاملة هي الأكبر والأنجح وبين الفندق الوحيد في المنطقة الذي يحمل اسم فيرساتشي، الذي يعد بين النخبة في عالم الضيافة، ويتميز بطابعه الخاص.

من جهته، عبّر محمد عاطف علي عن سعادته بتوقيع اتفاقية الرعاية والشراكة مع مجلس دبي الرياضي، ليكون الفندق الرسمي للنسخة التاسعة من دورة ند الشبا الرياضية، وتتاح له الفرصة لأن يسهم في تحقيق الأهداف الرياضية والمجتمعية الكبيرة لهذه الدورة الرياضية الكبرى التي أطلقها ويرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لاسيما أن الفندق يعتبر الرياضة أحد أهم المجالات في حركة المجتمع، كما يستضيف العديد من نجوم الرياضة في كل عام.

وشارك مساعد المدير التنفيذي لفندق فيرساتشي في تتويج عدد من الفائزين في فئات بطولة الجوجيتسو في مجمّع ند الشبا الرياضي، حيث أعرب عن سعادته بمشاهدة المنافسات القوية والحضور الجماهيري الكبير والتشجيع المميز.

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