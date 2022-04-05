تتويج ثالث في موسم واحد.. النصر يجرّد شباب الأهلي كأس الطائرة

المصدر: معاذ كمبال - دبي

توج فريق النصر بلقب كأس رئيس الدولة للكرة الطائرة للمرة السادسة في تاريخه وذلك بعد أن جرد منافسه شباب الأهلي "حامل اللقب" بالفوز عليه 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على صالة نادي الوصل.

ويعتبر اللقب الثالث لـ"العميد" في الموسم الحالي بعد لقبي كأس نائب رئيس الدولة وكأس السوبر وهما اللقبين الذين حققهما في الموسم الحالي على حساب شباب الأهلي أيضاً، علما بأن "الفرسان" كانوا قد توجوا بلقب الدوري على حساب النصر في المباراة النهائية.

وحصل لاعبو النصر على الكأس والميداليات الذهبية، بينما في المقابل تسلم لاعبو على الميداليات الفضية.

وكان العميد توج فاز باللقب في مواسم 2003 -2004، 2004 -2005، 2005 -2006، 2007 -2008، 2016 –2017، قبل أن ينهي الفريق انتظار دام أربع سنوات بتحقيقه اللقب في الموسم الحالي.

وعقب نهاية اللقاء انطلقت أفراح لاعبي فريق النصر الذين توجهوا لمدرجات جماهيرهم وتغنوا بالأهازيج وسط فرحة غامرة من الجهاز الفني للفريق الذي كان على اعصابه في الشوط الأخير، في المقابل توجه لاعبو شباب الأهلي بالتصفيق إلى جماهيرهم التي ساندتهم هي الأخرى طوال وقت اللقاء.

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