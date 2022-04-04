«القوس والسهم» تنطلق اليوم في دورة ند الشبا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تبدأ اليوم منافسات القوس والسهم المقامة ضمن فاعليات النسخة التاسعة من دورة ند الشبا الرياضية، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، وتستمر منافساتها حتى 18 الجاري، وتضم ثماني ألعاب رياضية هي: الكرة الطائرة، البادل تنس، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، سباق الدرّاجات الهوائية، الجوجيتسو، القوس والسهم وسباق سبارتن ناس الليلي، تتنافس على جوائز مالية قدرها 3.5 مليون درهم، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

ويتنافس المشاركون في بطولة القوس والسهم على مدار يومين ضمن خمس فئات هي: فئة القوس المركب للرجال فوق 18 سنة، فئة القوس الأولمبي للرجال فوق 18 سنة، فئة القوس الأولمبي للشباب من 14 إلى 17 سنة، فئة القوس الأولمبي للسيدات فوق 16 سنة، وفئة القوس المركب لأصحاب الهمم.

وقال بيان صادر عن اللجنة المنظمة: «إنه سيتم تطبيق قواعد الاتحاد الدولي للرماية في هذه البطولة، إذ يطلق الرماة في جميع الفئات جولة تأهيل واحدة مكونة من 10 مجموعات × 3 أسهم لكل منها، ويبدأ المشاركون في الخروج من دور ربع النهائي، وتم تحديد مسافة التصويب من على بُعد 18 متراً داخل الصالة المغطاة، وسيقوم الرماة بالتصويب على ثلاثة ألواح عمودية مستهدفة للرماية بمواصفات عالمية بحجم (3 × 20)، المصممة وفقاً لقواعد الرماية العالمية للمسابقات الداخلية».

وعلى جانب آخر، أسفرت منافسات الدور الأول للبادل تنس في فئة المواطنين والمقيمين، التي أقيمت مساء أول من أمس، عن تأهل 32 لاعباً إلى الدور الثاني يشكلون 16 ثنائياً، إذ فاز الثنائي المكون من خلفان بالهول وروبن دي لا ريد، على عمر عبدالله العارف وأندريه ديلمار، وتغلب عبدالكريم العارف وفرحان هدّي على سعود العارف وسامي السيد، وتخطى سالم علي وخافير غارسيا الثنائي مبارك الكتبي وسيجي ميوس، وضمن الثنائي روبيرتو رودريجيز وفارس الجناحي تأهلهما على حساب علي الرومي وكريستوبال كيفيدو، ونجح سيباستياو موندونكا ومحمد النعيمي في حجز بطاقة العبور إلى الدور الثاني على حساب فاماز شانافاس وعبدالله النقبي، وتغلب الثنائي محمد الجناحي وكلاوديو إدواردو على ماجد الجناحي وخورخي أليخاندرو، وتأهل حمد عبدالله وفرانشيسكو خافير على حساب حمد المازمي، وتأهل محمد أحمد أهلي وماسون إكسفير على حساب عمر محمد وريان يات، ومحمد الشامسي وإكسفير دي بينيتو على حساب ناصر وأدريان شاميزو، وفاز خالد الشامسي وأندريه بيريز على الثنائي المكون من الشيخ راشد النعيمي وفارمين فيريرا، وفاز ناصر الكتبي وخافير سانتونجا على جاسم النعيمي وبيدرو مارتن، وتغلب علي العارف ومارتن نوشيز على خالد المرشد وحسن سلمان، وفاز خالد بالهول وايميليو ميساس على عبدالله العلي وميخائيل كينوناس، كما ضمن الثنائي المكون عبدالله أهلي وسيرجيو تأهلهما على حساب عمير الزرعوني وكارل شفيق، وتأهل غيرمو مارتن وأحمد خالد على حساب سالم الشامسي وأندريكي غونزاليس، فيما تأهل الثنائي سعيد المري وخافير غارسيا على حساب علي المرزوقي وكاميل غوجو هيرنانديز.

وتنطلق يوم الأربعاء المقبل منافسات بطولة الكرة الطائرة، التي تقام في مجمع ند الشبا الرياضي، كما تبدأ في اليوم ذاته منافسات بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة، التي يستضيفها نادي دبي لأصحاب الهمم.

ويقام سباق الدرّاجات الهوائية للمسافات 77 كيلومتراً، و40 كيلومتراً و20 كيلومتراً يومي الجمعة والسبت المقبلين من أمام مركز الصقور للرياضات التراثية، بينما تقام منافسات سباق الجري لجميع الفئات لمسافات أربعة وخمسة و10 كيلومترات من نقطة الانطلاق والختام في مضمار الخيل بميدان.

افتتاح قرية دورة ند الشبا

افتتحت اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية «قرية دورة ند الشبا الرياضية»، التي تم إنشاؤها في الساحة المقابلة للصالة المغطاة للبادل تنس، والمخصصة لاستقبال الجمهور أثناء فعاليات الدورة، وتتوافر فيها وسائل الترفيه وخدمات الطعام والشراب وغيرها، بما يضمن للجمهور أفضل سُبل الراحة وعيش الأجواء الرياضية والمجتمعية الجميلة في الشهر الفضيل.

وشهدت القرية في أول أيام الدورة حضوراً مميزاً وإقبالاً كبيراً من الشباب الإماراتيين ومن مختلف الجنسيات، الذين حضروا للاستمتاع بالأجواء الرمضانية، ومتابعة منافسات بطولة البادل تنس، الأمر الذي يدل على انتشار لعبة البادل تنس وشعبيتها الكبيرة.

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